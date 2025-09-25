ETV Bharat / business

भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट में, देखें आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की पूरी लिस्ट

भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद ( Etv Bharat )

Published : September 25, 2025 at 4:04 PM IST | Updated : September 25, 2025 at 4:40 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की. विदेशी निवेशकों (FII) की बिकवाली, मुनाफा बुकिंग और आईटी सेक्टर में लगातार बिकवाली के चलते बाजार दबाव में रहा. बीएसई सेंसेक्स 555.95 अंक या 0.68 प्रतिशत गिरकर 81,159.68 पर बंद हुआ. 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सत्र की शुरुआत ही दबाव में 81,574.31 अंक से की, जबकि पिछले सत्र का समापन 81,715.63 अंक पर हुआ था. सत्र के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 81,092.89 अंक तक गया. एनएसई निफ्टी 166.05 अंक या 0.66 प्रतिशत गिरकर 24,890.85 पर बंद हुआ. शेयर मार्केट का हाल. (ETV Bharat) विश्लेषकों के अनुसार, “भारतीय बाजार लगातार चौथे सत्र तक नुकसान में रहे. निवेशकों ने मुनाफा बुक किया, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता के अनिश्चित माहौल ने Q2 GDP ग्रोथ पर असर डालने की संभावना जताई.” सेक्टोरल प्रदर्शन: बाजार में व्यापक बिकवाली देखने को मिली. ऑटो, आईटी, फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में भारी बिकवाली हुई, जबकि धातु क्षेत्र में चीन की तरलता और तांबे की आपूर्ति की चिंताओं के कारण तेजी रही.

सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में गिरावट: Trent, PowerGrid, Tata Motors, TCS, Asian Paints, NTPC, Bajaj Finance, Bajaj FinServ, Mahindra & Mahindra, HCL Tech, Eternal, Titan, Kotak Bank, Tech Mahindra, SBI और Ultratech Cement लाल निशान पर बंद हुए. वहीं, BEL, Axis Bank और Bharti Airtel हरे निशान में रहे. शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat) सेक्टोरल इंडेक्स का विवरण: Nifty Auto 249 अंक या 0.92 प्रतिशत गिरा, Nifty FMCG 270 अंक या 0.49 प्रतिशत नीचे बंद हुआ. Nifty IT 445 अंक या 1.27 प्रतिशत कमजोर रहा. Nifty Fin Services और Nifty Bank क्रमशः 141 और 145 अंक नीचे बंद हुए. ब्रॉडर इंडेक्स: Nifty Next 50 514 अंक या 0.75 प्रतिशत, Nifty 100 174 अंक या 0.68 प्रतिशत, Nifty Midcap 100 368 अंक या 0.64 प्रतिशत और Nifty Small Cap 100 102 अंक या 0.57 प्रतिशत गिरा. टॉप गेनर शेयर. (ETV Bharat) विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक H2 FY26 की भारत सरकार की बांड नीलामी और अमेरिका के मैक्रोइकॉनॉमिक डेटा का इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा वैश्विक बाजार की अस्थिरता और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर भी बनी हुई है. इस बीच निवेशकों को सतर्क रहने और मुनाफा बुकिंग के बीच सावधानीपूर्वक निवेश करने की सलाह दी जा रही है. यह भी पढ़ें- अमेरिकी वीजा शुल्क बढ़ने पर टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा के शेयर धड़ाम

Last Updated : September 25, 2025 at 4:40 PM IST