शेयर बाजार में हल्की गिरावट, सेंसेक्स 58 अंक टूटा, निफ्टी 25,200 से नीचे, देखें टॉप गेनर्स-लूजर्स
हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय बाजार लाल निशान पर बंद हुआ. सेंसेक्स 57.87 अंक और निफ्टी 32.85 अंक गिरकर बंद हुए.
Published : September 23, 2025 at 4:07 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 6:01 PM IST
मुंबई: मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, जहां आईटी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, वहीं ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज़ सेक्टर में तेजी रही. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 57.87 अंक या 0.07 प्रतिशत गिरकर 82,102.10 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स ने सत्र की शुरुआत 82,147.37 अंक से की, जो पिछले सत्र के बंद स्तर 82,159.97 के लगभग समान था. आईटी और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली के बावजूद इंडेक्स रेंजबाउंड रहा.
एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 32.85 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 25,169.50 अंक पर बंद हुआ. विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी ने साप्ताहिक एक्सपायरी के दिन उच्च-तरंग (high wave) कैन्डलस्टिक पैटर्न बनाया, जो व्यापारी असमंजस और दिशात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाता है. इंडेक्स का मजबूत मनोवैज्ञानिक समर्थन 25,000 स्तर पर है, और अगर यह इस स्तर से ऊपर बना रहता है, तो 25,300–25,400 क्षेत्र की ओर पलबैक संभव है.
सेंसेक्स और निफ्टी में तकनीकी और एफएमसीजी कंपनियों में दबाव रहा. टॉप लॉसर्स में टेक महिंद्रा, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, एटर्नल, आईटीसी, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, सन फार्मा और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं. वहीं, अक्षय बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति, एसबीआई, कोटक बैंक, टाटा स्टील, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और पावरग्रिड में तेजी रही.
सेक्टरल इंडेक्स में मिश्रित प्रदर्शन देखने को मिला. निफ्टी बैंक 225 अंक या 0.41 प्रतिशत बढ़ा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ 31 अंक या 0.12 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ, और निफ्टी ऑटो 167 अंक या 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ. इसके विपरीत, निफ्टी एफएमसीजी 725 अंक या 1.29 प्रतिशत गिरा और निफ्टी आईटी 251 अंक या 0.71 प्रतिशत नीचे बंद हुआ.
ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोर रुझान दिखा. निफ्टी स्मॉलकैप 100 97 अंक या 0.53 प्रतिशत गिरा, निफ्टी मिडकैप 100 202 अंक या 0.35 प्रतिशत फिसला, और निफ्टी 100 48 अंक या 0.19 प्रतिशत नीचे बंद हुआ.
विश्लेषकों के अनुसार, घरेलू बाजार रेंजबाउंड रहा और समेकन जारी रहने का संकेत दिया. छोटे और मिडकैप शेयर मुख्य इंडेक्स से पीछे रहे. सेक्टर के लिहाज से ऑटो, मेटल्स और फाइनेंशियल्स में जीएसटी कट के बाद मजबूत त्योहारी मांग के संकेतों से तेजी रही, जबकि एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में मुनाफा निकालने के चलते दबाव बना. बाजार में समग्र भावना सतर्क रही.
