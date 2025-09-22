ETV Bharat / business

भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद – जानें आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की सूची!

सोमवार को बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए; आईटी और बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों ने सतर्कता दिखाई.

Etv Bharat
भारतीय शेयर बाजार में गिरावट (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 4:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 466.26 अंक या 0.56 प्रतिशत गिरकर 82,159.97 अंक पर बंद हुआ. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 124.70 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,202.35 अंक पर बंद हुआ. गिरावट के पीछे वैश्विक संकेतक, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की सतर्कता प्रमुख कारण रहे. आईटी और बैंकिंग सेक्टर में सबसे अधिक दबाव देखा गया. विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने और लंबी अवधि के दृष्टिकोण से ही निवेश करने की सलाह दी जा रही है.

खबर अपडेट हो रही है....

For All Latest Updates

TAGGED:

भारतीय शेयर बाजारTOP LOOSERS AND GAINERSMARKET CLOSING BELLSTOCK MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.