भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद – जानें आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की सूची!

मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 466.26 अंक या 0.56 प्रतिशत गिरकर 82,159.97 अंक पर बंद हुआ. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 124.70 अंक या 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,202.35 अंक पर बंद हुआ. गिरावट के पीछे वैश्विक संकेतक, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की सतर्कता प्रमुख कारण रहे. आईटी और बैंकिंग सेक्टर में सबसे अधिक दबाव देखा गया. विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने और लंबी अवधि के दृष्टिकोण से ही निवेश करने की सलाह दी जा रही है.