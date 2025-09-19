ETV Bharat / business

भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, देखें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की सूची

शुक्रवार को भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए; सेंसेक्स 387 अंक और निफ्टी 96 अंक गिरा.

भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 4:00 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 5:04 PM IST

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली, जिससे पिछले तीन कारोबारी दिनों से जारी तेजी का सिलसिला रुक गया. प्रमुख बैंकों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफावसूली के कारण बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 387.73 अंक यानी 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,626.23 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 528.04 अंक गिरकर 82,485.92 अंक तक जा पहुंचा. वहीं, निफ्टी 96.55 अंक यानी 0.38 प्रतिशत गिरकर 25,327.05 अंक पर बंद हुआ.

प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन
सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, अदाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, एसबीआई, एनटीपीसी और सन फार्मा के शेयर लाभ में रहे.

शेयर मार्केट का हाल.
शेयर मार्केट का हाल. (ETV Bharat)

विशेष रूप से, उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके नेतृत्व वाले समूह की कंपनियों में बड़ी तेजी देखने को मिली. सेबी द्वारा शेयर हेराफेरी के आरोपों में क्लीन चिट मिलने के बाद अदाणी पावर, अदाणी टोटल गैस, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 13 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज हुई. सेबी की जांच में पाया गया कि अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के विपरीत, समूह की कंपनियों के बीच धन हस्तांतरण किसी भी नियामकीय प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है.

वैश्विक बाजारों का रुख
एशियाई बाजारों में मिश्रित रुझान रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निकी और चीन का शंघाई कंपोजिट गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुआ. यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को बढ़त के साथ बंद हुए.

बुधवार के टॉप गेनर शेयर.
बुधवार के टॉप गेनर शेयर. (ETV Bharat)

कच्चा तेल और एफआईआई गतिविधि
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.55 प्रतिशत गिरकर 67.07 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 366.69 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

पिछले दिन की तुलना
बृहस्पतिवार को सेंसेक्स 320.25 अंक चढ़कर 83,013.96 अंक और निफ्टी 93.35 अंक चढ़कर 25,423.60 अंक पर बंद हुआ था. विशेषज्ञों का कहना है कि शुक्रवार की गिरावट में मुनाफावसूली के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक नीतियों और निवेशकों की सतर्कता का असर रहा.

कुल मिलाकर, भारतीय बाजार में निवेशकों की नजरें अब अगले कारोबारी सत्र और वैश्विक संकेतों पर टिकी हैं.

शेयर बाजार के टॉप लूजर.
शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

