भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, देखें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की सूची

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली, जिससे पिछले तीन कारोबारी दिनों से जारी तेजी का सिलसिला रुक गया. प्रमुख बैंकों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफावसूली के कारण बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 387.73 अंक यानी 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,626.23 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 528.04 अंक गिरकर 82,485.92 अंक तक जा पहुंचा. वहीं, निफ्टी 96.55 अंक यानी 0.38 प्रतिशत गिरकर 25,327.05 अंक पर बंद हुआ.

प्रमुख शेयरों का प्रदर्शन

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई. दूसरी ओर, अदाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल, एसबीआई, एनटीपीसी और सन फार्मा के शेयर लाभ में रहे.

शेयर मार्केट का हाल. (ETV Bharat)

विशेष रूप से, उद्योगपति गौतम अदाणी और उनके नेतृत्व वाले समूह की कंपनियों में बड़ी तेजी देखने को मिली. सेबी द्वारा शेयर हेराफेरी के आरोपों में क्लीन चिट मिलने के बाद अदाणी पावर, अदाणी टोटल गैस, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 13 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज हुई. सेबी की जांच में पाया गया कि अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के विपरीत, समूह की कंपनियों के बीच धन हस्तांतरण किसी भी नियामकीय प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है.