शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 81,786 और निफ्टी 25,069 पर बंद

Published : September 15, 2025

मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की सतर्कता और मुनाफावसूली के चलते बीएसई सेंसेक्स 118.96 अंक यानी 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,785.74 अंक पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 44.80 अंक यानी 0.18 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,069.20 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स 81,998.51 अंक के उच्च स्तर और 81,744.70 अंक के निचले स्तर तक गया. यह गिरावट पांच कारोबारी सत्रों से जारी तेजी को रोकने वाली रही. विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी नीतिगत बैठक के नतीजों का इंतजार करते हुए सतर्कता बरती. इस दौरान आईटी और वाहन क्षेत्र के शेयरों में मुनाफावसूली देखी गई, जिससे बाजार दबाव में रहा. सेंसेक्स और निफ्टी का कैसा रहा हाल (ETV Bharat) कौन से शेयर रहे नुकसान में और कौन लाभ में

सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, टाइटन, सन फार्मा, टीसीएस, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं. दूसरी ओर, लाभ में रहने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस, इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं.

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि फेडरल रिजर्व की नीति बैठक से पहले निवेशक सतर्क हैं. बाजार पहले ही अनुमान लगा चुका है कि इस बैठक में 0.25 प्रतिशत ब्याज दर कटौती की संभावना है, लेकिन निवेशक बॉन्ड प्रतिफल और भविष्य की ब्याज दरों के संकेत का इंतजार कर रहे हैं. ये हैं आज के टॉप गेनर्स (ETV Bharat) घरेलू खपत और निवेशकों का विश्वास

नायर ने बताया कि मजबूत घरेलू खपत और व्यापार सौदों के नए अवसरों ने निवेशकों का विश्वास बनाए रखा है. वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में आय में अपेक्षित सुधार भी बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है. इस वजह से गिरावट सीमित रही और निवेशकों का उत्साह बना रहा. वैश्विक बाजार और तेल की स्थिति

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक रहे, जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट गिरावट के साथ बंद हुआ. जापान का बाजार अवकाश के कारण बंद रहा. यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी देखी गई. अमेरिकी बाजार शुक्रवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए थे. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.48 प्रतिशत बढ़कर 67.31 डॉलर प्रति बैरल पर रहा. इस सप्ताह के दौरान अमेरिकी फेड की नीतिगत बैठक और वैश्विक आर्थिक संकेतक बाजार के लिए दिशा तय करेंगे. ये हैं आज के टॉप लूजर्स (ETV Bharat) यह भी पढ़ें- शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

