ETV Bharat / business

शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 297 अंक टूटा, निफ्टी 25,300 के नीचे बंद

भारतीय शेयर बाजार में व्यापक बिकवाली से सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए, रुपया भी डॉलर के मुकाबले कमजोर रहा.

Etv Bharat
सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए (Ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 14, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों ने मंगलवार को कमजोरी के साथ कारोबार समाप्त किया. हाल ही में हुई तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे बाजार दबाव में आ गया. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. इस गिरावट की मुख्य वजह विभिन्न सेक्टर्स में व्यापक स्तर पर हुई बिकवाली रही.

बीएसई सेंसेक्स 297.07 अंक यानी 0.36 प्रतिशत टूटकर 82,029.98 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 81.85 अंक यानी 0.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,145.50 पर बंद हुआ. विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,300 से 25,400 का दायरा एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र बना हुआ है, जबकि 25,000 का स्तर एक अहम समर्थन बना हुआ है. उनका कहना है कि जब तक बाजार इस दायरे को स्पष्ट रूप से पार नहीं करता, तब तक यह सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव करता रहेगा.

बाजार में अधिकांश सेक्टर्स में बिकवाली देखी गई, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे अधिक प्रभावित हुए. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.52 प्रतिशत गिरा. इसके अलावा, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी मीडिया इंडेक्स में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई.

सेंसेक्स के घटक शेयरों में बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, टाटा स्टील और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) प्रमुख गिरावट वाले शेयर रहे. दूसरी ओर, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, पॉवर ग्रिड और हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) जैसे कुछ शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाजार को आंशिक सहारा दिया.

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी कमजोरी देखी गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.75 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.89 प्रतिशत टूट गया. विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है, खासकर ग्लोबल संकेतों, कॉरपोरेट नतीजों और डेरिवेटिव्स के रोलओवर के कारण.

इस बीच, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बंद हुआ. डॉलर की वैश्विक मजबूती और एशियाई मुद्राओं की कमजोरी से रुपये पर दबाव बना रहा. हालांकि, आरबीआई के हस्तक्षेप और विदेशी निवेश की बदौलत रुपये ने पिछले दो हफ्तों में सीमित दायरे में स्थिरता बनाए रखी है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, बाजार के अगले कदम की दिशा तय करने में 25,000 का स्तर बेहद महत्वपूर्ण रहेगा.

यह भी पढ़ें- सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट केे साथ खुले, Sensex 82,049 और Nifty 25,175.80 पर हुआ ओपन

TAGGED:

भारतीय शेयर बाजार
INDIAN STOCK MARKET CLOSING
SENSEX NIFTY CLOSING BELL
STOCK MARKET CLOSING
TOP LOOSERS AND GAINERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.