ETV Bharat / business

सेंसेक्स 82,327 और निफ्टी 25,227 अंक पर बंद, टॉप गेनर्स-लूजर्स की लिस्ट देखें

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को सेंसेक्स 82,327 और निफ्टी 25,227 पर बंद हुए. आईटी और एफएमसीजी में बिकवाली, वित्तीय सेक्टर में हल्की तेजी.

ETV Bharat Hindi
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 4:12 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे दो दिन की तेजी की लय टूट गई. कमजोर वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्कता ने बाजार पर दबाव डाला. सेंसेक्स 173.77 अंक यानी 0.21 प्रतिशत गिरकर 82,327.05 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58 अंक यानी 0.23 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,227.35 पर रहा.

विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी दृष्टिकोण से, अगर निफ्टी 25,000 के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से ऊपर बना रहता है, तो सकारात्मक रुझान जारी रहेगा और 25,500 के प्रतिरोध स्तर की ओर बढ़त संभव है.

गिरावट के प्रमुख कारणों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर "प्रतिबंधात्मक" शुल्क लगाने के बयान शामिल हैं, जिससे अमेरिकी-चीनी व्यापार युद्ध की संभावनाओं को लेकर निवेशकों में चिंता बढ़ गई. हालांकि रविवार को ट्रंप ने अपने रुख को नरम किया, लेकिन निवेशक सतर्क बने रहे.

ETV Bharat Hindi
भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद (ETV Bharat Hindi)

सेंसेक्स में सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, हिन्दुस्तान यूनिलीवर (HUL), और पॉवर ग्रिड शामिल रहे. वहीं, अदानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक ने बढ़त दर्ज की और कुल नुकसान को सीमित किया.

सेक्टरवार, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया. निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.78 प्रतिशत गिरा और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.9 प्रतिशत लुढ़क गया. इसके विपरीत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ 0.35 प्रतिशत बढ़कर सकारात्मक रुझान दिखाया.

ETV Bharat Hindi
टॉप गेनर्स (ETV Bharat Hindi)

विस्तृत बाजार में प्रदर्शन मिश्रित रहा. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.11 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.17 प्रतिशत गिरा. विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक घटनाक्रम निवेशकों की धारणा पर प्रभाव डालते रहेंगे, जिससे बाजार निकट भविष्य में अस्थिर रह सकता है.

विशेषज्ञों ने कहा, "घरेलू बाजार सप्ताह की शुरुआत सतर्कता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में सरकारी बंद और बढ़ते अमेरिकी-चीनी व्यापार तनाव एशिया में जोखिम प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं." उन्होंने यह भी कहा कि हाल की रैलियों के बाद उपभोक्ता और विवेकाधीन क्षेत्रों में लाभ बुकिंग से निवेशकों की स्थिति में रणनीतिक बदलाव देखा गया.

ETV Bharat Hindi
टॉप लूजर्स (ETV Bharat Hindi)

उन्होंने जोड़ा, "हालांकि रुपये में मामूली सुधार और मुद्रास्फीति की नरमी ने नुकसान को कुछ हद तक कम किया, लेकिन समग्र भावना सतर्क बनी रही, जिससे बाजार थोड़े नकारात्मक झुकाव के साथ बंद हुए."

यह भी पढ़ें- सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट केे साथ खुले, Sensex 82,049 और Nifty 25,175.80 पर हुआ ओपन

Last Updated : October 13, 2025 at 4:40 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TOP LOOSERS AND GAINERSभारतीय शेयर बाजारINDIAN STOCK MARKET CLOSINGSENSEX NIFTY CLOSING BELLSTOCK MARKET CLOSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज ने जारी की कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक

IND vs WI: भारत को जीत के लिए मिला 121 रनों का लक्ष्य, वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 पर सिमटी

कांतारा: चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस: 600 करोड़ी क्लब में एंट्री, सैयारा समेत तोड़ा दर्जनों फिल्मों का रिकॉर्ड, अब 'छावा' की बारी

सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट केे साथ खुले, Sensex 82,049 और Nifty 25,175.80 पर हुआ ओपन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.