शेयर बाजार: सेंसेक्स 81,904.70 पर 356 अंक उछला, निफ्टी 25,114 अंक पर बंद
शुक्रवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे बढ़कर 88.26 पर बंद हुआ.
Published : September 12, 2025 at 3:58 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 4:40 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को सप्ताह का अंत सकारात्मक रुख के साथ किया और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद लगातार आठ कारोबारी सत्रों में बढ़त दर्ज की. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,904.70 अंक पर बंद हुआ. वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 108.50 अंक या 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,114.0 अंक पर बंद हुआ.
वैश्विक संकेतों और अमेरिकी नीतियों का असर
बाजार में तेजी का कारण अमेरिका में फेडरल रिज़र्व द्वारा संभावित ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेत रहे. यूरोपीय संघ द्वारा भारत पर अमेरिकी टैरिफ प्रस्ताव को अस्वीकार करने की खबरों ने भी बाजार धारणा को मजबूत किया. इसके अलावा, अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता में प्रगति से निवेशकों में भरोसा बढ़ा.
रक्षा और प्रमुख स्टॉक्स में खरीदारी
रक्षा क्षेत्र में भारतीय खरीद अधिकारियों द्वारा अगली पीढ़ी की छह पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए बातचीत शुरू करने से भी इस क्षेत्र के शेयरों में मजबूती रही. सेंसेक्स के प्रमुख बढ़त करने वाले शेयरों में बीईएल, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, मारुति, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एलएंडटी, इंफोसिस और पावरग्रिड शामिल रहे. वहीं इटरनल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट, एशियन पेंट, भारती एयरटेल और आईटीसी के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए.
क्षेत्रीय सूचकांकों की स्थिति
निफ्टी के क्षेत्रीय सूचकांक भी सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए. निफ्टी वित्तीय सेवाएँ 184 अंक या 0.70 प्रतिशत, निफ्टी बैंक 139 अंक या 0.26 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो 122 अंक या 0.46 प्रतिशत और निफ्टी आईटी 107 अंक या 0.3 प्रतिशत बढ़त के साथ बंद हुए. हालांकि निफ्टी एफएमसीजी में गिरावट दर्ज की गई. व्यापक सूचकांकों में निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 114 अंक या 0.64 प्रतिशत और निफ्टी मिडकैप 100 में 183 अंक या 0.32 प्रतिशत की बढ़त रही.
विदेशी निवेश और रुपया की स्थिति
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के मिले-जुले निवेश से बाजार में सकारात्मक रुख रहा. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 0.18 प्रतिशत मजबूत होकर 88.27 पर बंद हुआ. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी के अनुसार, डॉलर सूचकांक 98 से नीचे रहने और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की प्रगति ने रुपये को मजबूती दी. कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी ने भी थोड़ी मदद की.
विश्लेषकों का मानना है कि रुपया आने वाले दिनों में 87.75 के स्तर को छूने की संभावना के साथ कुछ खोई हुई जमीन हासिल कर सकता है. वहीं, 88.50 को एक उलट प्रतिरोध क्षेत्र माना जा रहा है. निवेशकों को वैश्विक संकेतों और घरेलू व्यापार वार्ता पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये भविष्य में बाजार की दिशा तय कर सकते हैं.
