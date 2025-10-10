ETV Bharat / business

शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा, निफ्टी 25285 के पार, जानें टॉप गेनर्स-लूजर्स

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद हुआ. बाजार में तेजी मुख्य रूप से फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में मजबूत खरीदारी के चलते देखने को मिली. इसके अलावा, ऑटो और ऊर्जा शेयरों में भी उन्नति ने निवेशकों के मनोबल को बढ़ाया और समग्र बाजार का रुख सकारात्मक बना रहा.

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद 82,501 अंक पर 329 अंक या 0.4% की तेजी के साथ बंद हुआ. वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 25,285 अंक पर 104 अंक या 0.4% ऊपर बंद हुआ. सेंसेक्स का इंट्रा-डे उच्च 82,654 अंक रहा, जबकि निफ्टी का उच्चतम स्तर 25,331 अंक पर देखा गया.

विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी ने हाल की कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ा है और यह महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के ऊपर मजबूती बनाए हुए है. उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में और बढ़त के लिए बाजार अनुकूल दिखाई दे रहा है. यदि बाजार में थोड़ी गिरावट आती है, तो यह लंबी ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा.

मुख्य सेंसेक्स गेनर में SBI ने 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की, जबकि Maruti Suzuki, Axis Bank, Adani Ports और Power Grid ने 1% से अधिक उन्नति दिखाई. हारे हुए शेयरों में Tata Steel 1.5% गिरा और TCS लगभग 1% नीचे बंद हुआ.