शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा, निफ्टी 25285 के पार, जानें टॉप गेनर्स-लूजर्स

हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ.

Published : October 10, 2025 at 4:08 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 4:22 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे कारोबारी दिन मजबूती के साथ बंद हुआ. बाजार में तेजी मुख्य रूप से फार्मा और बैंकिंग सेक्टर में मजबूत खरीदारी के चलते देखने को मिली. इसके अलावा, ऑटो और ऊर्जा शेयरों में भी उन्नति ने निवेशकों के मनोबल को बढ़ाया और समग्र बाजार का रुख सकारात्मक बना रहा.

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिनभर उतार-चढ़ाव के बाद 82,501 अंक पर 329 अंक या 0.4% की तेजी के साथ बंद हुआ. वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 25,285 अंक पर 104 अंक या 0.4% ऊपर बंद हुआ. सेंसेक्स का इंट्रा-डे उच्च 82,654 अंक रहा, जबकि निफ्टी का उच्चतम स्तर 25,331 अंक पर देखा गया.

विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी ने हाल की कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ा है और यह महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के ऊपर मजबूती बनाए हुए है. उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में और बढ़त के लिए बाजार अनुकूल दिखाई दे रहा है. यदि बाजार में थोड़ी गिरावट आती है, तो यह लंबी ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करेगा.

मुख्य सेंसेक्स गेनर में SBI ने 2% से अधिक की बढ़त दर्ज की, जबकि Maruti Suzuki, Axis Bank, Adani Ports और Power Grid ने 1% से अधिक उन्नति दिखाई. हारे हुए शेयरों में Tata Steel 1.5% गिरा और TCS लगभग 1% नीचे बंद हुआ.

ब्रोडर मार्केट में BSE Midcap 0.4% और Smallcap 0.6% की तेजी के साथ बंद हुआ. सेक्टोरल इंडेक्स में Healthcare और Bankex ने 1% तक बढ़त दर्ज की, जबकि ऑटो और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में लगभग 0.5% की उन्नति हुई.

टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में 17% तक उछाल देखने को मिला, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार भारत और यूके 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की योजना बना रहे हैं.

विश्लेषकों के अनुसार, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की संभावना और मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों में कमी ने निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाया. इसके अलावा, RBI की क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने वाली पहल और GST सुधारों के चलते शुरुआती उत्सव सीजन में मजबूत उपभोग रुझान ने भी बाजार के रुझान को समर्थन दिया.

इस प्रकार, शुक्रवार को शेयर बाजार की यह बढ़त निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है, और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कारोबारी सत्रों में बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है.

TOP LOOSERS AND GAINERSभारतीय शेयर बाजारINDIAN STOCK MARKET CLOSINGSTOCK MARKET CLOSINGSENSEX NIFTY CLOSING BELL

