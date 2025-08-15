नई दिल्ली: भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने इस सप्ताह बढ़त दर्ज की, जिससे छह सप्ताह से चली आ रही गिरावट का सिलसिला थम गया. निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग 1 प्रतिशत की साप्ताहिक तेजी रही.

निवेशकों की नजर अलास्का बैठक पर

बाजार सहभागियों का ध्यान अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में होने वाली आगामी बैठक पर है. निवेशकों को उम्मीद है कि यह बैठक रूस-यूक्रेन युद्धविराम और भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है.

सेक्टोरल परफॉर्मेंस मिला-जुला

सप्ताह के दौरान निफ्टी आईटी इंडेक्स में मजबूती रही, जबकि निफ्टी मेटल और निफ्टी FMCG सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. व्यापक बाजार का प्रदर्शन कमजोर रहा, निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक लाल निशान में रहे.

Q1FY26 नतीजों का असर

जून तिमाही (FY26 की पहली तिमाही) के नतीजों में राजस्व में नरमी देखने को मिली, जिससे वित्तीय और तेल-गैस कंपनियों को छोड़कर निफ्टी 50 कंपनियों का औसत शुद्ध लाभ साल-दर-साल मध्य एकल अंकों तक सीमित रहा. शहरी मांग से अपेक्षित सुधार की रफ्तार भी धीमी रही.

विशेषज्ञों की राय

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मजबूत आय और स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता के चलते बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि घरेलू मुद्रास्फीति आठ साल के निचले स्तर पर है, जिससे विवेकाधीन खर्च में सुधार की संभावना है. इसके अलावा, S&P द्वारा भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड करने से निवेशकों की धारणा को बल मिलेगा.

वैश्विक संकेत सकारात्मक

अमेरिका में नरम मुद्रास्फीति और 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड में गिरावट ने वैश्विक माहौल को सकारात्मक बनाया है. इससे फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ी है.

तकनीकी दृष्टिकोण और निवेश प्रवाह

निफ्टी के 24,350-24,750 के दायरे में रहने की संभावना है. 24,750 से ऊपर एक निर्णायक ब्रेक के बाद सूचकांक 25,000 के स्तर की ओर बढ़ सकता है.

गुरुवार को, एफआईआई ने कुल ₹15,572 करोड़ के शेयर बेचे और ₹13,646 करोड़ के खरीदे, जिससे ₹1,926 करोड़ की नेट सेलिंग रही. इसके विपरीत, डीआईआई ने ₹3,895 करोड़ के शेयरों की नेट खरीदारी की.

