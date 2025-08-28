मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 706 अंक टूटकर 80,080.57 पर बंद हुआ. यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से रूसी तेल के आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लागू करने के बाद आई, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया.

निफ्टी 50 भी 211.15 अंक या 0.85 प्रतिशत घटकर 24,500.90 पर बंद हुआ. इस दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 6,516.49 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 7,060.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

सेंसेक्स में गिरने वाले प्रमुख शेयरों में HCL Tech, Infosys, Power Grid, Tata Consultancy Services, HDFC Bank, Hindustan Unilever, Bharti Airtel और ICICI Bank शामिल रहे. वहीं Titan, Larsen & Toubro, Maruti और Axis Bank के शेयरों में तेजी देखी गई.

Geojit Investments के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "डोमेस्टिक इक्विटीज कमजोर रुख में बंद हुईं क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से निवेशकों का मूड नकारात्मक रहा. कपास आयात शुल्क में मिली अस्थायी राहत से निवेशकों को थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन दिन के अंत तक बाजार कमजोर रहा."

सरकार ने टेक्सटाइल निर्यातकों का समर्थन करने के लिए कपास आयात शुल्क में छूट तीन और महीनों के लिए बढ़ा दी है. अब यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी. यह कदम घरेलू टेक्सटाइल उद्योग को समर्थन देने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख देखा गया; दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 और शंघाई SSE कंपोजिट सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट में रहा. यूरोपीय बाजार में भी मिश्रित रुझान रहा. अमेरिकी बाजार बुधवार को सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.62 प्रतिशत गिरकर 67.63 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ और विदेशी फंड आउटफ्लो ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है. बड़े शेयरों में गिरावट और मिड-स्मॉल कैप्स में कमजोर प्रदर्शन से पता चलता है कि निवेशक फिलहाल जोखिम से बचने के मूड में हैं. वहीं सरकार की टेक्सटाइल राहत नीति से कुछ कंपनियों को समर्थन मिलेगा और निवेशकों में थोड़ी सकारात्मक भावना बनी रहेगी.

