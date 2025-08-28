ETV Bharat / business

अमेरिकी टैरिफ और विदेशी फंड आउटफ्लो से शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 706 अंक टूटा - STOCK MARKET DECLINE

गिरने वाले प्रमुख शेयर: HCL Tech, Infosys, Power Grid, TCS, HDFC Bank, Hindustan Unilever, Bharti Airtel, ICICI Bank है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (File Photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read

मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 706 अंक टूटकर 80,080.57 पर बंद हुआ. यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से रूसी तेल के आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लागू करने के बाद आई, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया.

निफ्टी 50 भी 211.15 अंक या 0.85 प्रतिशत घटकर 24,500.90 पर बंद हुआ. इस दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 6,516.49 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 7,060.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

सेंसेक्स में गिरने वाले प्रमुख शेयरों में HCL Tech, Infosys, Power Grid, Tata Consultancy Services, HDFC Bank, Hindustan Unilever, Bharti Airtel और ICICI Bank शामिल रहे. वहीं Titan, Larsen & Toubro, Maruti और Axis Bank के शेयरों में तेजी देखी गई.

Geojit Investments के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "डोमेस्टिक इक्विटीज कमजोर रुख में बंद हुईं क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से निवेशकों का मूड नकारात्मक रहा. कपास आयात शुल्क में मिली अस्थायी राहत से निवेशकों को थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन दिन के अंत तक बाजार कमजोर रहा."

सरकार ने टेक्सटाइल निर्यातकों का समर्थन करने के लिए कपास आयात शुल्क में छूट तीन और महीनों के लिए बढ़ा दी है. अब यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी. यह कदम घरेलू टेक्सटाइल उद्योग को समर्थन देने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख देखा गया; दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 और शंघाई SSE कंपोजिट सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट में रहा. यूरोपीय बाजार में भी मिश्रित रुझान रहा. अमेरिकी बाजार बुधवार को सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.62 प्रतिशत गिरकर 67.63 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ और विदेशी फंड आउटफ्लो ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है. बड़े शेयरों में गिरावट और मिड-स्मॉल कैप्स में कमजोर प्रदर्शन से पता चलता है कि निवेशक फिलहाल जोखिम से बचने के मूड में हैं. वहीं सरकार की टेक्सटाइल राहत नीति से कुछ कंपनियों को समर्थन मिलेगा और निवेशकों में थोड़ी सकारात्मक भावना बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें- सरकार ने कपास आयात पर शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई, अमेरिकी टैरिफ झटके से कपड़ा उद्योग को मिलेगी राहत

मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट दर्ज की गई, जिसमें सेंसेक्स 706 अंक टूटकर 80,080.57 पर बंद हुआ. यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से रूसी तेल के आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लागू करने के बाद आई, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया.

निफ्टी 50 भी 211.15 अंक या 0.85 प्रतिशत घटकर 24,500.90 पर बंद हुआ. इस दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 6,516.49 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 7,060.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

सेंसेक्स में गिरने वाले प्रमुख शेयरों में HCL Tech, Infosys, Power Grid, Tata Consultancy Services, HDFC Bank, Hindustan Unilever, Bharti Airtel और ICICI Bank शामिल रहे. वहीं Titan, Larsen & Toubro, Maruti और Axis Bank के शेयरों में तेजी देखी गई.

Geojit Investments के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, "डोमेस्टिक इक्विटीज कमजोर रुख में बंद हुईं क्योंकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव से निवेशकों का मूड नकारात्मक रहा. कपास आयात शुल्क में मिली अस्थायी राहत से निवेशकों को थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन दिन के अंत तक बाजार कमजोर रहा."

सरकार ने टेक्सटाइल निर्यातकों का समर्थन करने के लिए कपास आयात शुल्क में छूट तीन और महीनों के लिए बढ़ा दी है. अब यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी. यह कदम घरेलू टेक्सटाइल उद्योग को समर्थन देने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

एशियाई बाजारों में मिश्रित रुख देखा गया; दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 और शंघाई SSE कंपोजिट सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट में रहा. यूरोपीय बाजार में भी मिश्रित रुझान रहा. अमेरिकी बाजार बुधवार को सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुए.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.62 प्रतिशत गिरकर 67.63 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई.

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ और विदेशी फंड आउटफ्लो ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है. बड़े शेयरों में गिरावट और मिड-स्मॉल कैप्स में कमजोर प्रदर्शन से पता चलता है कि निवेशक फिलहाल जोखिम से बचने के मूड में हैं. वहीं सरकार की टेक्सटाइल राहत नीति से कुछ कंपनियों को समर्थन मिलेगा और निवेशकों में थोड़ी सकारात्मक भावना बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें- सरकार ने कपास आयात पर शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई, अमेरिकी टैरिफ झटके से कपड़ा उद्योग को मिलेगी राहत

For All Latest Updates

TAGGED:

SENSEX NIFTYMARKET CLOSING BELLSHARE MARKET CLOSINGSTOCK MARKET DECLINE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.