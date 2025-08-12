ETV Bharat / business

शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग से सेंसेक्स 368 अंक टूटा, निफ्टी 97 अंक कमजोर

सेंसेक्स और निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग व एफआईआई बिकवाली से गिरावट आई. बैंक निफ्टी भी कमजोर रहा, वैश्विक तनाव से बाजार प्रभावित हुआ.

सांकेतिक फोटो (Getty Image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 4:14 PM IST

मुंबई: आज घरेलू शेयर बाजार में कल की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग का दबाव दिखा. कमजोर सेंटीमेंट के बीच सेंसेक्स 368 अंक गिरकर 80,235 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक कमजोर होकर 24,487 पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी 467 अंक टूटकर 55,043 पर रहा. रुपया भी 5 पैसे कमजोर होकर 87.70 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

मजबूत शुरुआत के बाद दबाव
हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन मंगलवार को सेंसेक्स 96 अंक गिरकर 80,508 पर खुला. निफ्टी ने 22 अंक की कमजोरी दिखाई. रियल्टी सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली, वहीं बाकी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में रहे.

क्यों नहीं टिक पा रहा बाजार?
बाजार की कमजोरी के पीछे कई वजहें हैं, जैसे FIIs की बिकवाली जारी रहना, निफ्टी और बैंक निफ्टी का बड़े लेवल को पार न कर पाना, रिजल्ट से मजबूत सपोर्ट का न मिलना और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के कारण उतार-चढ़ाव बढ़ना. विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी का 24,850 से ऊपर निकलना जरूरी है, तभी खतरा टलेगा.

महत्वपूर्ण सपोर्ट और रुकावट स्तर

  • निफ्टी का मजबूत सपोर्ट: 24,350-24,550
  • बैंक निफ्टी का मजबूत सपोर्ट: 54,900-55,150
  • रुकावट की रेंज: निफ्टी 24,675-24,800, बैंक निफ्टी 55,550-55,750
  • तेजी के लिए जरूरी बंद: निफ्टी 24,600+, बैंक निफ्टी 55,600+
  • अगले लक्ष्य: निफ्टी 24,765-24,850, बैंक निफ्टी 55,850-56,000

टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में TCS, TATA STEEL, M&M, LT, RELIANCE शामिल हैं. वहीं, टॉप लूजर्स में TRENT, BEL, ICICI BANK, BAJAJ FINANCE, ETERNAL रहे.

विशेष स्टॉक्स की गतिविधियां

  • Astral Ltd: कमजोर नतीजों के बाद गिरावट जारी
  • Tilaknagar Ind: नतीजों के बाद अच्छी तेजी
  • Paytm: शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद मजबूत ट्रेडिंग

वैश्विक घटनाओं का असर
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, जबकि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जल्द होने की संभावना है. ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की डेडलाइन 90 दिन बढ़ाई है, जिससे व्यापार तनाव में कुछ राहत मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 50 डॉलर गिरकर 3,400 डॉलर के करीब आ गया. घरेलू सोना 1,100 रुपये गिरकर 1,00,400 रुपये के नीचे बंद हुआ. कच्चा तेल 67 डॉलर प्रति बैरल के करीब स्थिर रहा.

इस तरह, वैश्विक और घरेलू घटनाक्रम के बीच बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है. निवेशकों के लिए सतर्कता जरूरी बनी हुई है.

