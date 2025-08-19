ETV Bharat / business

शेयर बाजार में धमाकेदार तेजी, निफ्टी 25,000 के करीब, सेंसेक्स में 370 अंकों की छलांग - SENSEX CLOSING BELL

आज शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 370 अंक और निफ्टी 103 अंक चढ़ा. ऑटो, टेक्सटाइल और आईटी स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी.

शेयर बाजार में धमाकेदार तेजी, (Etv Bharat)
Published : August 19, 2025 at 5:01 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली. दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 370 अंक की मजबूती के साथ 81,644 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 103 अंक चढ़कर 24,980 पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी भी 130 अंकों की बढ़त के साथ 55,865 पर बंद हुआ. रुपया 39 पैसे मजबूत होकर 86.96/$ पर बंद हुआ.

ऑटो सेक्टर की चमक
आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो सेक्टर में देखने को मिली. टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर 3% से ज्यादा की तेजी के साथ टॉप गेनर्स रहे. इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहां रेमंड लाइफस्टाइल 7.5%, वार्धमान टेक्सटाइल 6% और सियाराम सिल्क 5% ऊपर बंद हुए.

आईपीओ और वॉल्यूम गेनर्स का दबदबा
प्राइमरी मार्केट में भी तेजी रही. ब्लूस्टोन ज्वेलरी का शेयर 8.5% ऊपर लिस्ट हुआ, जबकि ब्रिगेड होटल्स, ऑल टाइम प्लास्टिक और JSW सीमेंट के शेयरों में 4-6% की मजबूती देखने को मिली. वॉल्यूम गेनर्स में ओला इलेक्ट्रिक 8%, बेलराइज इंडस्ट्रीज 10% और किओसीएल 20% की भारी बढ़त के साथ चमके.

टॉप गेनर्स और लूजर्स
निफ्टी गेनर्स में टाटा मोटर्स (+3.5%), अडानी पोर्ट्स (+3%), बजाज ऑटो (+3%) और हीरो मोटोकॉर्प (+3%) शामिल रहे. वहीं, डॉ. रेड्डीज (-1.5%), बजाज फिनसर्व (-1.4%) और हिंडाल्को (-1%) जैसे दिग्गज शेयर नुकसान में रहे. टॉप गेनर्स में देवयानी इंटरनेशनल 7.5% ऊपर रहा जबकि टॉप लूजर्स में बजाज होल्डिंग्स 5% टूटा.

तेजी के पीछे कारण
विशेषज्ञों के मुताबिक, सरकार द्वारा GST संशोधन को लेकर दिए गए संकेतों का असर खासकर ऑटो सेक्टर पर साफ दिखा. इसके अलावा आईटी और बैंकिंग शेयरों में भी जोरदार खरीदारी हुई, जिससे बाजार को मजबूती मिली.

ग्लोबल संकेत और कमोडिटी मार्केट
वैश्विक स्तर पर अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में रहे. डाओ 34 अंक टूटा जबकि नैस्डैक 6 अंक ऊपर बंद हुआ. निक्केई में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली. कमोडिटी मार्केट में कच्चा तेल 1.5% चढ़कर 66 डॉलर पर पहुंच गया. हालांकि, घरेलू बाजार में सोना 400 रुपए गिरकर 99,400 और चांदी 350 रुपए गिरकर 1,13,600 पर बंद हुई.

