मुंबई: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 20 अगस्त को भारतीय बाजार लाल निशान पर बंद हुए. 30 शेयरों वाले बीएसई का सेंसेक्स 270.92 अंक गिरकर 79,809.65 अंक पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई का निफ्टी-50 भी 74.05 अंक गिरकर 24,426.85 अंक तक फिसल गया.

उधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 61 पैसे गिरकर 88.19 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर बंद हुआ. आज रुपया 87.6963 पर खुला था, लेकिन डॉलर के मुकाबले गिरकर 88.1000 तक लुढ़क कर नया इतिहास बना गया.

सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को गिरावट रही. इस तरह से लगातार तीसरे दिन भी बाजार में गिरावट जारी रही. यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि मार्केट डरा हुआ है. अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा रखा है. विदेशी निवेशक मार्केट से अपना माल निकाल रहे हैं. वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 61 पैसे गिरकर 88.19 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर बंद हुआ.

बीएसई का सेंसेक्स 270.92 अंक या 0.34 प्रतिशत गिरकर 79,809.65 अंक पर जाकर बंद हुआ. इस तरह से 30 शेयरों वाला सेंसेक्स कारोबार के दौरान 338.81 अंक (0.42 प्रतिशत) गिरकर 79,741.76 अंक पर आकर ठहर गया. वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 74.05 अंक (0.30 प्रतिशत) गिरकर 24,426.85 अंक पर बंद हुआ.

इस तरह से देखें तो बीते तीन कारोबारी दिनों में बीएसई बेंचमार्क 1,826.26 अंक या कहें 2.23 प्रतिशत गिर चुका है. वहीं निफ्टी 540.9 अंक (2.16 प्रतिशत) गिरा है.

गौर करें कि अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा दिया है. इस बढ़े टैरिफ की वजह से कपड़ा, चमड़ा, जूता, झींगा जैसे कुछ श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात पर काफी असर पड़ने की आशंका है.

सेंसेक्स की कंपनियों पर आज के असर की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.96 प्रतिशत की गिरावट आई. रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2.21 प्रतिशत की कमी आई. इन्फोसिस, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा भी पिछड़ते दिखे. वहीं आईटीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट और लार्सन एंड टुब्रो लाभ में रहे.

वहीं आज सुबह भारतीय शेयर बाजारों में पॉजिटिव ओपनिंग हुई. सेंसेक्स 140 अंकों से ज्यादा ऊपर चढ़कर ट्रेड कर रहा था. निफ्टी भी 40 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था. हालांकि, बाजार फिर ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसलते दिखे.

