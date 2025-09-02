नई दिल्ली: देश में सेमीकंडक्टर क्रांति को गति देने के लिए दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को ‘सेमीकॉन इंडिया 2025’ सम्मेलन का आगाज हुआ. उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब पूरी दुनिया नीतिगत अनिश्चितताओं और वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल से जूझ रही है, तब भारत स्थिरता और विकास का "लाइटहाउस" बनकर उभर रहा है.
मंत्री वैष्णव ने वैश्विक उद्योगपतियों और निवेशकों से अपील की कि वे भारत आएं और यहां सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में निवेश करें. उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन पूरी तरह पारदर्शी और पेशेवर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है.
उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के तहत कुछ ही साल पहले ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)’ की शुरुआत की गई थी और बेहद कम समय में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में पांच सेमीकंडक्टर यूनिट्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें से एक की पायलट लाइन पूरी हो चुकी है और पहला मेड-इन-इंडिया चिप प्रधानमंत्री को प्रस्तुत भी किया गया है.
#WATCH | Delhi: After Semicon India 2025, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " it is a matter of great joy that an entire ecosystem has come within india. it is a foundational industry...with semiconductor, you can take up a lot of manufacturing. you need it for car,… pic.twitter.com/EynADb1oqp— ANI (@ANI) September 2, 2025
मंत्री ने बताया कि आने वाले महीनों में दो और यूनिट्स उत्पादन शुरू कर देंगी, जबकि पांच नई यूनिट्स की डिजाइनिंग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. उनका कहना था कि भारत ने सेमीकंडक्टर के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करने की कोशिश की है — पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों तक.
वैष्णव ने यह भी कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के प्रति वैश्विक विश्वास लगातार बढ़ रहा है. आज बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने साझेदारों के साथ काम कर रही हैं. यह न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि देश को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाएगा.
तीन दिवसीय ‘सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन’ (2 से 4 सितंबर) का मुख्य उद्देश्य भारत में एक मजबूत, लचीला और सतत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है. यह सम्मेलन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) और SEMI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है.
First ‘Made in Bharat’ Chips! 🇮🇳 pic.twitter.com/QYFGA4HFLG— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 2, 2025
इस बार आयोजन में 20,750 से अधिक प्रतिभागी, 48 देशों से आए 2,500 से ज्यादा प्रतिनिधि, 150 से अधिक वक्ता (जिनमें 50 वैश्विक उद्योग नेता शामिल हैं) और 350 से ज्यादा प्रदर्शक भाग ले रहे हैं.
सम्मेलन के दौरान सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, निवेश के अवसरों और वैश्विक सहयोग की संभावनाओं पर विशेष चर्चा होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोजन भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक अहम स्थान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.
