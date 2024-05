ETV Bharat / business

बड़ी खबर, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का समय बढ़ाने पर SEBI ने NSE को कहा ना - SEBI rejects NSE proposal

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 7, 2024, 9:42 AM IST | Updated : May 7, 2024, 9:47 AM IST

ट्रेडिंग का समय बढ़ाने पर SEBI ने NSE को खारिज किया ( IANS Photo )

