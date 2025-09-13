ETV Bharat / business

SEBI बोर्ड मीटिंग: IPO नियमों में बदलाव से लेकर म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत तक — जानिए सेबी के 3 बड़े फैसले

Published : September 13, 2025 at 9:47 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को हुई बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की. इन फैसलों का असर सीधे तौर पर आईपीओ लाने वाली कंपनियों, म्यूचुअल फंड निवेशकों, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड्स पर पड़ेगा. सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि नए नियम बाजार को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक तथा कंपनियों के लिए आसान बनाएंगे. शेयर बिक्री नियमों में बदलाव

SEBI ने शेयर बिक्री (Share Sale) के मौजूदा नियमों में ढील दी है. पहले जहां कंपनियों को पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्तें कम समय में पूरी करनी पड़ती थीं, वहीं अब उन्हें ज्यादा समय मिलेगा. 4 नए थ्रेशहोल्ड तय किए गए हैं: ₹4,000 करोड़ से ₹50,000 करोड़

₹50,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़

₹1 लाख करोड़ से ₹5 लाख करोड़

₹5 लाख करोड़ से अधिक नए नियमों के तहत, जिन कंपनियों का मार्केट कैप ₹50,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ के बीच है, वे अब 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग पांच साल में हासिल कर सकेंगी. पहले यह समयसीमा तीन साल थी. वहीं, जिन कंपनियों का पोस्ट-इश्यू मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा है और लिस्टिंग के समय पब्लिक शेयरहोल्डिंग 15% से कम है, उन्हें 15% पब्लिक शेयरहोल्डिंग पांच साल में और 25% शेयरहोल्डिंग दस साल में पूरी करनी होगी.