SEBI बोर्ड मीटिंग: IPO नियमों में बदलाव से लेकर म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत तक — जानिए सेबी के 3 बड़े फैसले

SEBI की शुक्रवार की बोर्ड बैठक में निवेशकों और कंपनियों से जुड़े अहम फैसले हुए,जिसमें सबसे बड़ा निर्णय शेयर बिक्री नियमों में ढील देना रहा.

SEBI बोर्ड मीटिंग के फैसले (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 9:47 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को हुई बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की. इन फैसलों का असर सीधे तौर पर आईपीओ लाने वाली कंपनियों, म्यूचुअल फंड निवेशकों, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड्स पर पड़ेगा. सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि नए नियम बाजार को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक तथा कंपनियों के लिए आसान बनाएंगे.

शेयर बिक्री नियमों में बदलाव
SEBI ने शेयर बिक्री (Share Sale) के मौजूदा नियमों में ढील दी है. पहले जहां कंपनियों को पब्लिक शेयरहोल्डिंग की शर्तें कम समय में पूरी करनी पड़ती थीं, वहीं अब उन्हें ज्यादा समय मिलेगा.

4 नए थ्रेशहोल्ड तय किए गए हैं:

  • ₹4,000 करोड़ से ₹50,000 करोड़
  • ₹50,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़
  • ₹1 लाख करोड़ से ₹5 लाख करोड़
  • ₹5 लाख करोड़ से अधिक

नए नियमों के तहत, जिन कंपनियों का मार्केट कैप ₹50,000 करोड़ से ₹1 लाख करोड़ के बीच है, वे अब 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग पांच साल में हासिल कर सकेंगी. पहले यह समयसीमा तीन साल थी.

वहीं, जिन कंपनियों का पोस्ट-इश्यू मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा है और लिस्टिंग के समय पब्लिक शेयरहोल्डिंग 15% से कम है, उन्हें 15% पब्लिक शेयरहोल्डिंग पांच साल में और 25% शेयरहोल्डिंग दस साल में पूरी करनी होगी.

रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में राहत
मौजूदा नियमों के मुताबिक, लिस्टेड कंपनियों को ₹1,000 करोड़ से ज्यादा या कंसॉलिडेटेड टर्नओवर के 10% से अधिक के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस (RPTs) के लिए शेयरहोल्डर अप्रूवल लेना अनिवार्य था. बड़े टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए यह नियम बोझिल साबित हो रहा था. अब इस शर्त में ढील दी गई है, जिससे कंपनियों को राहत मिलेगी.

इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स को फायदा

  • SEBI ने आईपीओ में एंकर क्वोटा को लेकर भी बड़ा बदलाव किया है.
  • बीमा कंपनियों और पेंशन फंड्स के लिए 7% अतिरिक्त एंकर क्वोटा का प्रावधान किया गया है.
  • अब म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स को मिलाकर कुल 40% एंकर क्वोटा मिलेगा.
  • 250 करोड़ रुपये से अधिक के इश्यू में एंकर अलॉटीज की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है.
  • इससे बड़े संस्थागत निवेशकों की भागीदारी और मजबूत होगी.

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए राहत
SEBI ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के हित में एक अहम फैसला लिया है. अब स्कीम से समय से पहले पैसा निकालने (एग्जिट) पर लगने वाला अधिकतम एग्जिट लोड 5% से घटाकर 3% कर दिया गया है.

यह फैसला उन निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा जिन्हें कभी-कभी बाजार की स्थिति या व्यक्तिगत जरूरतों के कारण बीच में ही फंड रिडीम करना पड़ता है. यह कदम निवेशकों की लागत घटाने और म्यूचुअल फंड को और आकर्षक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

SEBI की इस बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसले कंपनियों और निवेशकों दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं. जहां आईपीओ नियमों में ढील से बड़ी कंपनियों को लिस्टिंग के बाद पब्लिक शेयरहोल्डिंग पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, वहीं म्यूचुअल फंड पर एग्जिट लोड घटने से छोटे निवेशकों को सीधा फायदा होगा. बीमा कंपनियों और पेंशन फंड्स के लिए बढ़ा हुआ एंकर क्वोटा भी पूंजी बाजार में संस्थागत निवेश को मजबूत करेगा.

