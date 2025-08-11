Essay Contest 2025

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत - SBI SMS ALERTS

एसबीआई की एसएमएस अलर्ट सेवा से ग्राहक लेनदेन, बैलेंस बदलाव और ब्याज जमा की तुरंत जानकारी पाकर खाते की सुरक्षा और सुविधा बढ़ा सकेंगे.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 9:27 AM IST

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एसएमएस अलर्ट सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई है. इस सेवा का उद्देश्य ग्राहकों को उनके खाते से जुड़ी हर महत्वपूर्ण गतिविधि की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना है, ताकि किसी भी संदिग्ध या अनधिकृत लेनदेन का समय रहते पता लगाया जा सके.

एसबीआई का कहना है कि इस सेवा से न केवल ग्राहक अपने वित्तीय लेनदेन पर नजर रख पाएंगे, बल्कि खाते की सुरक्षा भी कई गुना बढ़ जाएगी.

कैसे करें एसबीआई एसएमएस अलर्ट सेवा सक्रिय
सबसे पहले, ग्राहक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका मोबाइल नंबर उनके एसबीआई खाते से पंजीकृत है. इसके बाद, onlinesbi.sbi पर जाकर इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद "e-Services" टैब पर क्लिक करें और "SMS Alerts Service" विकल्प चुनें. इसके बाद उस खाते का चयन करें, जिसके लिए आप एसएमएस अलर्ट सक्रिय करना चाहते हैं. ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार अलर्ट के प्रकार चुन सकते हैं, जैसे—

  • लेनदेन की जानकारी
  • बैलेंस में बदलाव
  • ब्याज जमा होने की सूचना

साथ ही, ग्राहक न्यूनतम लेनदेन राशि या बैलेंस सीमा भी तय कर सकते हैं. सभी सेटिंग करने के बाद "Update" पर क्लिक कर सेवा सक्रिय कर दी जाती है.

किन प्रकार के अलर्ट मिलेंगे

  • लेनदेन अलर्ट – यदि खाते में कोई लेनदेन आपके तय सीमा से अधिक होता है, तो आपको तुरंत एसएमएस मिलेगा.
  • बैलेंस अलर्ट – बैलेंस आपके द्वारा तय सीमा से ऊपर या नीचे जाने पर सूचना दी जाएगी.
  • ब्याज अलर्ट – जब खाते में ब्याज की राशि जमा होगी, तो उसका नोटिफिकेशन आएगा.

सेवा के प्रमुख फायदे

  • बेहतर सुरक्षा – ग्राहक तुरंत किसी भी संदिग्ध लेनदेन का पता लगा सकते हैं और समय रहते कार्रवाई कर सकते हैं.
  • रियल-टाइम अपडेट – खाते से जुड़ी गतिविधियों की तत्काल जानकारी.
  • सुविधा – बैंक में जाए बिना खाते पर नजर रखना संभव.

धोखाधड़ी की स्थिति में क्या करें
अगर किसी ग्राहक को अपने खाते में संदिग्ध गतिविधि नजर आती है, तो उसे तुरंत एसबीआई कस्टमर केयर नंबर 1800 11 1109 पर कॉल करना चाहिए या नजदीकी शाखा में जाकर कार्ड या खाता ब्लॉक करवाना चाहिए. इसके अलावा, ग्राहक एसबीआई ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. एसबीआई का मानना है कि यह सेवा न केवल वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि ग्राहकों को मानसिक शांति भी प्रदान करेगी

