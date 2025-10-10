ETV Bharat / business

SBI ग्राहकों ध्यान दें! इस तारीख को नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट, जानें क्यों

SBI के अनुसार, यह सेवा बाधा 11 अक्टूबर 2025 को रात 1:10 बजे से 2:10 बजे तक रहेगी.

Etv Bharat
प्रतीकात्मक तस्वीर ((Getty Image))
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 10, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने शुक्रवार को घोषणा की कि 11 अक्टूबर की मध्यरात्रि के बाद कुछ सेवाएं अनिवार्य मेंटेनेंस के कारण अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी. बैंक ने विशेष रूप से SBI UPI, IMPS, YONO, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT और RTGS जैसी ऑनलाइन सेवाओं में व्यवधान की जानकारी दी है.

SBI के अनुसार, यह सेवा बाधा 11 अक्टूबर 2025 को रात 1:10 बजे से 2:10 बजे तक रहेगी, यानी कुल एक घंटे की अवधि के लिए. बैंक ने ग्राहकों को पहले से सूचित कर दिया है ताकि वे अपनी वित्तीय गतिविधियों में किसी भी असुविधा से बच सकें.

प्रभावित सेवाएं
SBI द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, निम्नलिखित सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

  • SBI UPI
  • IMPS (Immediate Payment Service)
  • YONO ऐप
  • इंटरनेट बैंकिंग
  • NEFT (National Electronic Funds Transfer)
  • RTGS (Real Time Gross Settlement)

ग्राहकों के लिए सुझाव
बैंक ने कहा है कि जिन ग्राहकों को इस अवधि में लेन-देन करना है, वे ATM या UPI Lite सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं. ध्यान दें कि जबकि मुख्य UPI सेवा बंद रहेगी, UPI Lite चालू रहेगी. इसके अलावा, आप नकद राशि अपने पास रख सकते हैं या अन्य बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

SBI ने सोशल मीडिया पर भी यह जानकारी साझा की है और ग्राहकों से सहनशीलता की अपील की है. बैंक ने कहा, “हमारी ATM और UPI Lite सेवाओं का उपयोग करें. असुविधा के लिए खेद है और हम आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं.”

पिछली समस्याओं की याद
यह मेंटेनेंस कार्य पिछले कुछ दिनों में SBI UPI की तकनीकी समस्याओं के बाद आया है. 8 अक्टूबर को कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की थी कि UPI काम नहीं कर रहा. बैंक ने तुरंत इस समस्या को स्वीकार किया और ग्राहकों से UPI Lite का उपयोग करने को कहा.

बैंक ने बताया कि 8 अक्टूबर को हुई समस्याओं को संध्या 8:00 बजे तक हल कर दिया गया था, और UPI सेवा को 7:45 बजे पुनः उपलब्ध कराया गया.

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे इस अस्थायी व्यवधान के दौरान अपने वित्तीय लेन-देन की योजना पहले से बना लें. SBI UPI और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का मेंटेनेंस नियमित रूप से किया जाता है ताकि सेवाओं की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके.

ग्राहकों के लिए यह आवश्यक है कि वे UPI Lite या अन्य वैकल्पिक विकल्पों का उपयोग कर लेन-देन में किसी भी तरह की असुविधा से बचें. यह मेंटेनेंस केवल एक घंटे की अवधि के लिए है और 2:10 बजे तक सभी सेवाएं पुनः चालू हो जाएंगी.

यह भी पढ़ें- PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

For All Latest Updates

TAGGED:

YONO SERVICES TO BE UNAVAILABLESBI SERVICES UNAVAILABLESCHEDULED MAINTENANCE SBISBI का मेंटेनेंस नोटिसSBI DOWN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.