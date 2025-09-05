GST घटाने से सरकार को होगा 3,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान, SBI रिपोर्ट में खुलासा - GST REFORMS INDIA
सरकार का अनुमान है कि शुद्ध राजकोषीय प्रभाव वार्षिक आधार पर 48,000 करोड़ रुपये का होगा.
Published : September 5, 2025 at 4:46 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 4:52 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी नवीनतम शोध रिपोर्ट में कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) में दरों में कमी और सुधार से न्यूनतम 3,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है. हालांकि, सरकार का अनुमान है कि GST दरों को युक्तिसंगत बनाने का शुद्ध राजकोषीय प्रभाव वार्षिक आधार पर 48,000 करोड़ रुपये का होगा.
रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास और उपभोग में वृद्धि को देखते हुए यह न्यूनतम राजस्व हानि संतुलित रहेगी और इसका राजकोषीय घाटे पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. SBI ने यह भी बताया कि बैंकिंग क्षेत्र पर सुधारों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लागत दक्षता में सुधार से उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा.
कुछ दिन पहले हुई 56वीं GST परिषद की बैठक में मौजूदा चार-स्तरीय ढांचे को दो-स्तरीय ढांचे में बदल दिया गया. नए ढांचे में 18 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की मानक दरें शामिल हैं, जबकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर 40 प्रतिशत की अवगुण दर रखी गई है. इस कदम से उद्योग में कर संरचना सरल होगी और व्यापार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी.
SBI की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रभावी भारित औसत दर 2017 में लागू होने के समय 14.4 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 9.5 प्रतिशत हो गई है. वर्तमान में लागू GST दरें हैं: 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत.
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 295 आवश्यक वस्तुओं की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दी गई है. इसका असर चालू वित्त वर्ष 2025-26 में इस श्रेणी में CPI आधारित मुद्रास्फीति 0.25 प्रतिशत से 0.30 प्रतिशत तक कम होने में दिख सकता है. इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और रोजमर्रा की वस्तुओं पर खर्च नियंत्रित रहेगा.
विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुधार से उद्योग में लागत दक्षता और व्यापार सुगमता दोनों बढ़ेंगी. इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र को भी लाभ होगा क्योंकि प्रभावी कर दर घटने से वित्तीय लेन-देन पर सकारात्मक असर पड़ेगा.
कुल मिलाकर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति 2026-27 तक 0.65 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत अंकों के बीच नियंत्रित रह सकती है. SBI ने कहा कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
GST सुधारों का यह निर्णय उपभोक्ताओं, उद्योग और वित्तीय संस्थाओं के लिए लाभकारी और स्थायी कदम साबित होने की संभावना रखता है.
यह भी पढ़ें- भारतीय शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद, सेंसेक्स 7.25 अंक गिरा