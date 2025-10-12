ETV Bharat / business

SBI की ‘Empower Her’ पहल, बैंक का लक्ष्य, 5 साल में महिला कर्मचारियों की संख्या 30% तक बढ़ाना

एसबीआई महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ लैंगिक विविधता, नेतृत्व, स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्यस्थल को बढ़ावा दे रहा है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025

नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI), देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और भारतीय बैंकिंग उद्योग का अग्रणी संस्थान, अपने कार्यबल में लैंगिक विविधता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रहा है. बैंक ने लक्ष्य रखा है कि अगले पांच सालों में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी 30% तक पहुंचाई जाए.

एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) और मुख्य विकास अधिकारी किशोर कुमार पोलुदासु ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में बताया कि अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों में महिलाएं लगभग 33% हैं, लेकिन कुल कार्यबल में यह केवल 27% है. बैंक इस अंतर को पाटने और लक्षित प्रतिशत तक पहुंचने के लिए कई पहलें कर रहा है.

पोलुदासु ने कहा कि बैंक एक ऐसा कार्यस्थल तैयार करना चाहता है जहां महिलाएं सभी स्तरों पर आगे बढ़ सकें. इसके लिए एसबीआई ने विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे ‘Empower Her’, जो महिलाओं को नेतृत्व के लिए पहचानने, मार्गदर्शन देने और तैयार करने पर केंद्रित है. यह पहल महिला कर्मचारियों के लिए संरचित नेतृत्व और कोचिंग सेशंस उपलब्ध कराती है, जिससे नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके.

महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुविधा पर भी बैंक विशेष ध्यान दे रहा है. स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच, गर्भवती कर्मचारियों के लिए पोषण भत्ता और टीकाकरण अभियान जैसी पहलें शुरू की गई हैं. इसके अलावा कामकाजी माताओं के लिए ‘क्रेश भत्ता’, मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिलाओं के लिए परिवार संपर्क और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं.

एसबीआई के पास देश भर में 2.4 लाख से अधिक कर्मचारी हैं और 340 से अधिक शाखाएं पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा चुकी हैं. बैंक ने महिला कर्मचारियों को एक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने का संकल्प लिया है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकें.

पोलुदासु ने कहा कि बैंक आईटी विशेषज्ञ अधिकारियों के कुशल समूह और नवोन्मेषी प्रक्रियाओं के माध्यम से बदलाव और ग्राहक अनुभव को लगातार बेहतर बना रहा है. इसके चलते एसबीआई वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में तेज़ी से बदलावों के अनुरूप उत्तरदायी और चुस्त बना हुआ है.

संपत्ति के आकार के मामले में एसबीआई दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल है और इसे कई संस्थाओं द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई है.

