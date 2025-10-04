ETV Bharat / business

1 नवंबर से SBI कार्ड की ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव, जानें डिटेल

SBI कार्ड ने 1 नवंबर 2025 से नई ट्रांजैक्शन फीस लागू की. Ajio और JioMart पर रिवॉर्ड पॉइंट्स का लाभ जारी रहेगा.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 12:57 PM IST

नई दिल्ली: एसबीआई कार्ड ने अपने कार्ड होल्डर्स के लिए नई ट्रांजैक्शन फीस और रिवॉर्ड पॉइंट्स अपडेट की घोषणा की है. यह बदलाव 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे. इसके साथ ही अक्टूबर में शुरू किए गए Ajio और JioMart प्लेटफॉर्म पर रिवॉर्ड पॉइंट्स का लाभ जारी रहेगा.

Ajio और JioMart रिवॉर्ड पॉइंट्स
1 अक्टूबर से एसबीआई कार्ड होल्डर्स Ajio और JioMart पर ऑनलाइन शॉपिंग करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं. Reliance SBI Card PRIME यूजर्स को हर 100 रुपये खर्च पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि अन्य सामान्य SBI कार्ड होल्डर्स को 100 रुपये खर्च पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. यह सुविधा केवल संबंधित प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई खरीदारी पर लागू होगी और नियम व शर्तों के अधीन है.

एजुकेशन पेमेंट पर नया चार्ज
1 नवंबर 2025 से SBI कार्ड थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए किए गए एजुकेशन पेमेंट पर 1 प्रतिशत चार्ज लागू करेगा. हालांकि, स्कूल या कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट या POS मशीन के माध्यम से किए गए डायरेक्ट पेमेंट इस शुल्क से मुक्त रहेंगे. इसका उद्देश्य ऑनलाइन एजुकेशन पेमेंट्स की सुरक्षा और उचित फीस संरचना सुनिश्चित करना है.

वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन्स पर फीस
साथ ही 1 नवंबर से 1,000 रुपये से अधिक वाले सभी वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन्स पर भी 1 प्रतिशत का चार्ज लागू होगा. यह बदलाव उन ट्रांजैक्शन्स को ध्यान में रखकर किया गया है जो वॉलेट लोडिंग के माध्यम से नियमित रूप से किए जाते हैं, ताकि बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम की स्थिरता बनी रहे.

CPP ग्राहक माइग्रेशन
एसबीआई कार्ड ने यह भी पुष्टि की है कि सभी CPP (Card Payment Plan) ग्राहक 16 सितंबर 2025 से अपने रिन्यूअल डेट के अनुसार अपडेटेड प्लान वेरिएंट्स में स्वचालित रूप से माइग्रेट कर दिए गए हैं. यह कदम ग्राहकों के अनुभव को सहज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

ग्राहकों के लिए सुझाव
विशेषज्ञों का कहना है कि कार्ड होल्डर्स को अपने खर्च और ट्रांजैक्शन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नए चार्ज और रिवॉर्ड पॉइंट्स की योजना बनानी चाहिए. Ajio और JioMart पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की योजना पहले से बनाना उपयोगी होगा. इसके अलावा, एजुकेशन पेमेंट और वॉलेट लोडिंग पर लागू नए शुल्क के बारे में जानकारी रखना भी जरूरी है.

