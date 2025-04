ETV Bharat / business

आखिर Please और Thank You के चलते OpenAI को क्यों हो रहा लाखों डॉलर का नुकसान? - PLEASE AND THANK YOU TO CHATGPT

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 21, 2025 at 12:49 PM IST 2 Min Read