नई दिल्ली : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत के हित में जो भी होगा, सरकार वह काम करेगी. जयशंकर ने कहा कि अगर किसी को भारत से तेल (रिफाइन्ड) खरीदना है तो खरीदे, और नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदे. उनका इशारा यूरोप और अमेरिका की ओर था. भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूरोप और अमेरिका को बेचता है.

शनिवार को एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए विदेश मंत्री ने सीधे शब्दों में कहा, "भारत स्वतंत्र होकर निर्णय लेता रहेगा." ऊर्ज सुरक्षा की बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह हास्यास्पद है, जो अमेरिकी बिजनेस प्रशासन के लिए काम करते हैं, वे दूसरों को ऐसा करने से रोक रहे हैं. उन्होंने कहा, "अगर आपको भारत से तेल खरीदने पर समस्या है, तो आप नहीं खरीदें, कोई भी आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर रहा है. यूरोप खरीदता है, अमेरिका खऱीदता है, और आपको नहीं पसंद है तो नहीं खरीदें."

2022 की घटना को याद करते हुए जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन का ही यह नजरिया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए भारत का रूस से तेल खरीदना जरूरी है. इसलिए भारत ने रूस से तेल खरीद को बढ़ाया. यह न सिर्फ भारत के हित में था, बल्कि पूरी दुनिया के हित में था.

रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत का क्या स्टैंड है, इस पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हम इसका जल्द से जल्द शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं, लेकिन हम रूस के साथ व्यापार नहीं रोकेंगे, इसे और अधिक बढ़ाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत के रिश्ते अमेरिका और चीन के साथ सहयोग और विवाद, दोनों से भरे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो सकारात्मक ही रहे हैं. हां, कुछ मुद्दे हैं, जिन पर बातचीत जाती रहती है.

विदेश मंत्री ने कहा कि कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति के काम करने का तरीका परंपरा से हटकर होता है और ट्रंप भी ऐसा ही कर रहे हैं. उनसे पहले ओबामा ने भी चीन के साथ मिलकर जी2 का आइडिया दिया था.

क्या टैरिफ को लेकर अमेरिका से बातचीत पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, इस पर विदेश मंत्री ने कहा, "हमारी सीमाएं हैं, और हमें उनके बारे में स्पष्ट होना होगा. हम किसानों और छोटे व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं. पर बातचीत जारी रहेगी." विदेश मंत्री ने उस बात पर हैरानी जताई कि रूस से सबसे अधिक तेल की खरीद चीन करता है, लेकिन अमेरिका भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है.

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने एक दिन पहले कहा था कि भारत द्वारा तेल खरीदे जाने की वजह से रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया गया है और 27 अगस्त को भारत के खिलाफ 50 फीसदी तक टैरिफ लग जाएगा.

अमेरिकी अधिकारी के इस तर्क पर रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेल्लानी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "स्कॉट बेसेंट और पीटर नवारो भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि रूस से कच्चे तेल का आयात यूक्रेन में मास्को की युद्ध मशीन को बढ़ावा देता है. इसी तर्क के आधार पर, भारत अमेरिका द्वारा भारत को किए जा रहे कच्चे तेल और पेट्रोलियम के बढ़ते निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ लगा सकता है, यह तर्क देते हुए कि यूक्रेन को अमेरिका द्वारा हथियारों की आपूर्ति संघर्ष और रक्तपात को बढ़ा रही है."

जब से टैरिफ का मुद्दा उठा है, तब से भारत और चीन के बीच करीबी बढ़ी है. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठकें हो रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए चीन जाने वाले हैं. इस बीच चीन का एक ऐसा भी बयान आया है, जिसे राजनयिक क्षेत्र में अक्सर सुना नहीं जाता है. चीन ने भारत को लेकर किसी तीसरे देश, अमेरिका, पर टिप्पणी कर दी है. भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कहा, "अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाया है और इससे भी अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है. चीन इसका कड़ा विरोध करता है. चुप्पी केवल धमकाने वालों को बढ़ावा देती है. चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा."

सबसे आश्चर्य तो ये है कि ट्रंप की टैरिफ का विरोध खुद अमेरिकी भी करने लगे हैं. वहां की फेड बैंक के चेयरमैन ने एक दिन पहले ही कहा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में आर्थिक स्थिति प्रभावित होने लगी है. उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट ठंडा पड़ने लगा है. उनका कहना था कि अमेरिका में ओवरऑल मांग भी कम हो रही है और सप्लाई भी कम हो रही है, यह बहुत ही चिंता का विषय है.

