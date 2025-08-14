ETV Bharat / business

ट्रंप के नए अमेरिकी टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं, एसएंडपी ने दिया सकारात्मक संकेत - US TARIFFS INDIA

ट्रंप के नए अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था और सकारात्मक सॉवरेन रेटिंग पर कोई बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि निर्यात अमेरिका पर सीमित है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read

मुंबई: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए नए अमेरिकी टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही देश की सकारात्मक सॉवरेन रेटिंग आउटलुक पर इसका कोई असर होगा. यह जानकारी बुधवार को एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने दी.

पिछले साल मई में, एसएंडपी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग ‘BBB-’ को मजबूत और स्थिर आर्थिक विकास के आधार पर सकारात्मक कर दिया था. 6 अगस्त 2025 को ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि भारत से सभी आयात पर मौजूदा 25 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा. व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम भारत द्वारा रूस से निरंतर तेल की खरीद के जवाब में उठाया गया है.

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की निदेशक यीफार्न फुआ ने बताया कि भारत पर इसका असर सीमित रहेगा क्योंकि भारत एक निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्था नहीं है. अमेरिका को भारत का निर्यात केवल GDP का लगभग 2 प्रतिशत है. फार्मास्यूटिकल्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्र इस टैरिफ से मुक्त हैं.

यीफार्न ने कहा, "लंबी अवधि में इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहेगा." एसएंडपी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी.

उन्होंने यह भी बताया कि कई वैश्विक कंपनियां ‘चीन प्लस वन’ रणनीति के तहत भारत में परिचालन स्थापित कर रही हैं. इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका को निर्यात पर निर्भर रहने की बजाय भारत के बड़े घरेलू बाजार में आपूर्ति करना है.

भारत का बढ़ता मध्यम वर्ग निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है. अमेरिका वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 186 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा. भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि आयात 45.3 अरब डॉलर का रहा. इसके अलावा, भारत ने अमेरिका के साथ 41 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस बनाए रखा.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, विविध निर्यात संरचना और विशाल घरेलू बाजार इसे वैश्विक टैरिफ झटकों के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं.

यह भी पढ़ें- ट्रंप की वजह से भारत-चीन फिर से आए करीब, चीनी विदेश मंत्री भी आ रहे दिल्ली

मुंबई: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात पर लगाए गए नए अमेरिकी टैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित नहीं करेंगे और न ही देश की सकारात्मक सॉवरेन रेटिंग आउटलुक पर इसका कोई असर होगा. यह जानकारी बुधवार को एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने दी.

पिछले साल मई में, एसएंडपी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग ‘BBB-’ को मजबूत और स्थिर आर्थिक विकास के आधार पर सकारात्मक कर दिया था. 6 अगस्त 2025 को ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि भारत से सभी आयात पर मौजूदा 25 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो जाएगा. व्हाइट हाउस ने कहा कि यह कदम भारत द्वारा रूस से निरंतर तेल की खरीद के जवाब में उठाया गया है.

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की निदेशक यीफार्न फुआ ने बताया कि भारत पर इसका असर सीमित रहेगा क्योंकि भारत एक निर्यात-केंद्रित अर्थव्यवस्था नहीं है. अमेरिका को भारत का निर्यात केवल GDP का लगभग 2 प्रतिशत है. फार्मास्यूटिकल्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्र इस टैरिफ से मुक्त हैं.

यीफार्न ने कहा, "लंबी अवधि में इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहेगा." एसएंडपी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी.

उन्होंने यह भी बताया कि कई वैश्विक कंपनियां ‘चीन प्लस वन’ रणनीति के तहत भारत में परिचालन स्थापित कर रही हैं. इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका को निर्यात पर निर्भर रहने की बजाय भारत के बड़े घरेलू बाजार में आपूर्ति करना है.

भारत का बढ़ता मध्यम वर्ग निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है. अमेरिका वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 186 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा. भारत ने अमेरिका को 86.5 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि आयात 45.3 अरब डॉलर का रहा. इसके अलावा, भारत ने अमेरिका के साथ 41 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस बनाए रखा.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, विविध निर्यात संरचना और विशाल घरेलू बाजार इसे वैश्विक टैरिफ झटकों के प्रति प्रतिरोधी बनाते हैं.

यह भी पढ़ें- ट्रंप की वजह से भारत-चीन फिर से आए करीब, चीनी विदेश मंत्री भी आ रहे दिल्ली

For All Latest Updates

TAGGED:

GLOBAL UPGRADES INDIATRUMPS NEW TARIFFSINDIAS ECONOMYUS TARIFFS INDIA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'छठी मैया' की पूजा को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, केंद्र ने शुरू की यूनेस्को नामांकन की प्रक्रिया

भारतीय ओलंपिक पदक विजेता का हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर

अब इस बैंक ने दिया ग्राहकों को जोर का झटका... खाते में मेंटेन रखने होंगे ₹25000, वरना लगेगा जुर्माना

ट्रंप की पुतिन को वॉर्निंग: यूक्रेन से युद्ध रोकने पर रूस सहमत नहीं हुआ, तो होंगे 'बहुत गंभीर परिणाम'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.