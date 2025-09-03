ETV Bharat / business

निकट भविष्य में रुपया 87.5 से 88.5 प्रति USD के दायरे में कारोबार कर सकता है: रिपोर्ट - DOLLAR VS RUPEE

रिपोर्ट के अनुसार 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ दर लागू होने से निवेशकों की धारणा पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है.

DOLLAR VS RUPEE
सांकेतिक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निकट भविष्य में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.5-88.5 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है. जबकि मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों से लंबी अवधि में घरेलू मुद्रा को समर्थन मिलने की संभावना है.

रिपोर्ट में कहा गया, 'हमें निकट भविष्य में 87.5- 88.5 प्रति अमेरिकी डॉलर के दायरे का अनुमान है. लंबी अवधि में हमारा मानना ​​है कि मजबूत मैक्रो-फंडामेंटल्स घरेलू मुद्रा को सहारा देंगे.'

अगस्त 2025 में अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लागू होने के कारण भारतीय मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. आयातकों की महीने के अंत में मांग और घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की निरंतर निकासी ने रुपये की कमजोरी को और बढ़ा दिया.

अगस्त में रुपये में 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई. हालाँकि कमजोर डॉलर के संदर्भ में देखा जाए तो रुपये में गिरावट अधिक स्पष्ट दिखाई देती है. ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है. रिपोर्ट में निकट-अवधि के दृष्टिकोण में यह भी कहा गया है कि रुपए पर कुछ दबाव बना रह सकता है. क्योंकि निवेशक टैरिफ के प्रभाव और व्यापार वार्ताओं से संबंधित घटनाक्रमों पर स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केवल विनिमय दर में तीव्र अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की संभावना है. इसमें कमजोर घरेलू मुद्रा के लिए उच्च सहनशीलता स्तर शामिल है.

हाल ही में रुपया 88 डॉलर के पार पहुंच गया जो एक और रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. रिपोर्ट के अनुसार यह मुख्यतः टैरिफ-जनित अनिश्चितता के कारण निवेशकों के विश्वास में आई गिरावट को दर्शाता है. 50 प्रतिशत टैरिफ दर लागू होने से निवेशकों की धारणा पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है.

भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है. साथ ही निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ से देश के विकास परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह कारक निवेशकों की घबराहट तथा रुपए पर अल्पकालिक दबाव के प्रमुख कारणों में से एक है.

साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यद्यपि ऐतिहासिक मानकों के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप अपेक्षाकृत कम रहा है. फिर भी केंद्रीय बैंक से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि घरेलू मुद्रा में अवमूल्यन क्रमिक और व्यवस्थित बना रहे.

इसमें कहा गया, 'हालांकि ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से यह कम है, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित होने की संभावना है कि घरेलू मुद्रा में गतिशीलता व्यवस्थित और क्रमिक हो.' इन घटनाक्रमों को देखते हुए रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस महीने रुपया 87.5-88.5 प्रति डॉलर के दायरे में रहेगा. उसके बाद भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे के बल पर लंबी अवधि में स्थिर हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया, 6 पैसे गिरकर 86.89 पर पहुंचा, महंगाई बढ़ने की आशंका - DOLLAR VS RUPEE

नई दिल्ली: बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निकट भविष्य में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.5-88.5 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है. जबकि मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों से लंबी अवधि में घरेलू मुद्रा को समर्थन मिलने की संभावना है.

रिपोर्ट में कहा गया, 'हमें निकट भविष्य में 87.5- 88.5 प्रति अमेरिकी डॉलर के दायरे का अनुमान है. लंबी अवधि में हमारा मानना ​​है कि मजबूत मैक्रो-फंडामेंटल्स घरेलू मुद्रा को सहारा देंगे.'

अगस्त 2025 में अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लागू होने के कारण भारतीय मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. आयातकों की महीने के अंत में मांग और घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की निरंतर निकासी ने रुपये की कमजोरी को और बढ़ा दिया.

अगस्त में रुपये में 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई. हालाँकि कमजोर डॉलर के संदर्भ में देखा जाए तो रुपये में गिरावट अधिक स्पष्ट दिखाई देती है. ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है. रिपोर्ट में निकट-अवधि के दृष्टिकोण में यह भी कहा गया है कि रुपए पर कुछ दबाव बना रह सकता है. क्योंकि निवेशक टैरिफ के प्रभाव और व्यापार वार्ताओं से संबंधित घटनाक्रमों पर स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केवल विनिमय दर में तीव्र अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की संभावना है. इसमें कमजोर घरेलू मुद्रा के लिए उच्च सहनशीलता स्तर शामिल है.

हाल ही में रुपया 88 डॉलर के पार पहुंच गया जो एक और रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. रिपोर्ट के अनुसार यह मुख्यतः टैरिफ-जनित अनिश्चितता के कारण निवेशकों के विश्वास में आई गिरावट को दर्शाता है. 50 प्रतिशत टैरिफ दर लागू होने से निवेशकों की धारणा पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है.

भारत के कुल निर्यात में अमेरिका का योगदान लगभग 20 प्रतिशत है. साथ ही निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ से देश के विकास परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह कारक निवेशकों की घबराहट तथा रुपए पर अल्पकालिक दबाव के प्रमुख कारणों में से एक है.

साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यद्यपि ऐतिहासिक मानकों के अनुसार विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप अपेक्षाकृत कम रहा है. फिर भी केंद्रीय बैंक से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि घरेलू मुद्रा में अवमूल्यन क्रमिक और व्यवस्थित बना रहे.

इसमें कहा गया, 'हालांकि ऐतिहासिक मानकों के हिसाब से यह कम है, लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप से यह सुनिश्चित होने की संभावना है कि घरेलू मुद्रा में गतिशीलता व्यवस्थित और क्रमिक हो.' इन घटनाक्रमों को देखते हुए रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस महीने रुपया 87.5-88.5 प्रति डॉलर के दायरे में रहेगा. उसके बाद भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे के बल पर लंबी अवधि में स्थिर हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया, 6 पैसे गिरकर 86.89 पर पहुंचा, महंगाई बढ़ने की आशंका - DOLLAR VS RUPEE

For All Latest Updates

TAGGED:

USDअमेरिकी डॉलरकारोबारभारतीय रुपयाDOLLAR VS RUPEE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.