ETV Bharat / business

रुपया गिरकर 88.73 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा, सोना-चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि के बाद आशंका के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 88.73 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया.

Rupee slumps 45 paise to end at fresh all-time low of 88.73 against US dollar
रुपया गिरकर 88.73 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा (File)
author img

By PTI

Published : September 23, 2025 at 9:00 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 45 पैसे गिरकर 88.73 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ. अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, मंगलवार को रुपया 88.41 पर खुला, बाद में और गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.82 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया और अंत में 88.73 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो सोमवार के भाव से 45 पैसे की गिरावट दर्शाता है. सोमवार को रुपया 12 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.28 पर बंद हुआ.

एच-1बी वीजा शुल्क में भारी वृद्धि से भारतीय आईटी सेवा निर्यात को बड़ा झटका लगने की आशंका है.

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि बाजार सहभागियों द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क के संभावित नतीजों का विश्लेषण करने के कारण रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. इससे धन प्रेषण वृद्धि में मंदी आ सकती है और अमेरिका को सेवा निर्यात में कमी आ सकती है. उन्होंने कहा कि घरेलू बाजारों में जोखिम से बचने की धारणा भी रुपया पर दबाव डाल सकती है.

मिराए एसेट शेयरखान के मुद्रा एवं जिंस के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, "हमारा अनुमान है कि रुपया कमजोर बना रहेगा क्योंकि अमेरिकी वीजा शुल्क वृद्धि का मुद्दा घरेलू बाजार की धारणा को कमजोर कर सकता है. इसके कारण विदेशी पूंजी की निकासी हो सकती है. हालांकि, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में समग्र कमजोरी घरेलू मुद्रा को समर्थन दे सकती है."

चौधरी ने कहा कि डॉलर-रुपये का हाजिर भाव 88.45 से 89.20 के बीच रहने का अनुमान है.

इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.28 पर आ गया.

घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 57.87 अंक की गिरावट के साथ 82,102.10 अंक पर जबकि निफ्टी 32.85 अंक फिसलकर 25,169.50 अंक पर बंद हुआ. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 2,910.09 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारतीय वस्तुओं पर बढ़े हुए अमेरिकी शुल्क जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया.

सोना और चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड
उधर, सुरक्षित निवेश के लिए वैश्विक मांग बढ़ने के बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने की कीमतें 2,700 रुपये बढ़कर 1,18,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई. अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना पिछले बाजार सत्र में 1,16,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

स्थानीय सर्राफा बाजार में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,650 रुपये बढ़कर 1,18,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया. सोमवार को यह 1,15,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

कारोबारियों ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये में भारी गिरावट ने कीमती धातु की कीमतों में तेजी को और बढ़ा दिया.

चांदी की कीमतें भी मंगलवार को 3,220 रुपये की तेजी के साथ 1,39,600 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं. पिछले सत्र में यह 1,36,380 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर सोना एक प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3,791.10 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया. हाजिर चांदी 0.57 प्रतिशत बढ़कर 44.32 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.

अल्पावधि में रुपये में गिरावट से निर्यातकों को मिलेगी मदद
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में रिकॉर्ड गिरावट से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन निर्यातकों ने आगाह किया है कि यह उतार-चढ़ाव आयात के मोर्चे पर कई चुनौतियां पैदा कर सकता है. उन्होंने कहा कि रत्न एवं आभूषण, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आयात-निर्भर क्षेत्रों को लागत में वृद्धि के कारण कम लाभ मिल सकता है.

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा, "रुपये में गिरावट से अल्पावधि में निर्यातकों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी. लेकिन हमें डॉलर के मुकाबले मूल्य में स्थिरता की आवश्यकता है."

इसी तरह के विचार साझा करते हुए, मुंबई स्थित निर्यातक और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक चेयरमैन एस के सर्राफ ने कहा कि इससे देश के निर्यात को फायदा होगा क्योंकि अमेरिका द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने के समय घरेलू सामान कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे. उन्होंने कहा, "हमारी मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी. मुझे उम्मीद है कि अगले 4-5 महीनों में रुपया 100 प्रति डॉलर तक पहुंच जाएगा. मुझे लगता है कि 100 नया सामान्य होगा."

एक अन्य व्यापारी ने कहा कि इस घटनाक्रम से कच्चे तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी शिक्षा और विदेश यात्रा तक का आयात महंगा हो जाएगा.

रुपये के अवमूल्यन का प्राथमिक और तत्काल प्रभाव आयातकों पर पड़ता है, जिन्हें समान मात्रा और कीमत के लिए अधिक भुगतान करना होगा. हालांकि, यह निर्यातकों के लिए एक वरदान है क्योंकि उन्हें डॉलर के बदले अधिक रुपये मिलते हैं.

भारत पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन जैसे ईंधन की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 85 प्रतिशत विदेशी तेल पर निर्भर है. भारतीय आयात में कच्चा तेल, कोयला, प्लास्टिक सामग्री, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वनस्पति तेल, उर्वरक, मशीनरी, सोना, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, तथा लोहा एवं इस्पात शामिल हैं.

कानपुर स्थित ग्रोमोर इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यादवेंद्र सिंह सचान ने कहा कि रुपये का संतुलित मूल्य निर्यातकों और आयातकों, दोनों के लिए फायदेमंद है. सचान ने कहा, "मूल्य में कोई भी उतार-चढ़ाव दोनों के लिए अच्छा नहीं है."

देश का व्यापारिक निर्यात अगस्त में 6.72 प्रतिशत बढ़कर 35.1 अरब डॉलर का हो गया. अप्रैल-अगस्त 2025-26 के दौरान निर्यात बढ़कर 184.13 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया, जबकि आयात 2.13 प्रतिशत बढ़कर 306.52 अरब डॉलर हो गया.

यह भी पढ़ें- दो अमेरिकी कंपनियों ने भारतीयों को बनाया CEO, श्रीनिवास गोपालन और राहुल गोयल कौन हैं? जानें

For All Latest Updates

TAGGED:

RUPEE END AT ALL TIME LOWRUPEE AGAINST US DOLLARGOLD PRICES TODAYRUPEE VS DOLLAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जुबीन गर्ग के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा एक और झटका, इस मशहूर संगीतकार ने दुनिया को कहा अलविदा

IND vs PAK: 'खेल बोलता है, शब्द नहीं...' गिल-अभिषेक ने पाकिस्तान को बताया जीत का मंत्र

जापान में इशिबा के उत्तराधिकारी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने शुरू की खोज

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.