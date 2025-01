ETV Bharat / business

महंगाई का बोझ...डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने से आप पर क्या पड़ेगा असर? जानें एक्सपर्ट की राय - WHY RUPEE IS FALLING AGAINST DOLLAR

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jan 18, 2025, 3:55 PM IST

नई दिल्ली: रुपये में जारी गिरावट देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है. इससे न केवल आयात बिल बढ़ता है, बल्कि निर्यात भी महंगा होता है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और भारतीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए बजट में उपाय शामिल करने चाहिए. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के नवीनतम शोध के अनुसार केवल एक वर्ष में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 4.71 फीसदी की गिरावट आई है, जिससे देश का आयात बिल बढ़ गया है और नई आर्थिक चुनौतियां सामने आई हैं. कच्चे तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोने तक, डेप्रिसिएशन से सभी आवश्यक क्षेत्रों में लागत बढ़ रही है. इससे पहले से ही महंगाई से जूझ रही अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है. अक्सर यह माना जाता है कि कमजोर मुद्रा निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करती है. पिछले एक दशक में भारत के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. आयात-भारी उद्योग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कपड़ा जैसे क्षेत्र, जो आयात पर कम निर्भर हैं और अधिक श्रम-गहन हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. जैसे-जैसे रुपया गिरता जा रहा है, भारत के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो गया है- वह इस मुद्रा की कमजोरी को रणनीतिक लाभ में कैसे बदल सकता है? दस वर्षों में रुपया 41.3 फीसदी गिरा

पिछले वर्ष 16 जनवरी से अब तक के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4.71 फीसदी कमजोर हुआ है, जो 82.8 रुपये से गिरकर 86.7 रुपये पर आ गया है. पिछले 10 वर्षों में जनवरी 2015 से 2025 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 41.3 फीसदी कमजोर हुआ है, जो 61.4 रुपये से गिरकर 86.7 रुपये पर आ गया है.

कमजोर रुपया कच्चे तेल, कोयला, वनस्पति तेल, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, प्लास्टिक और रसायनों के लिए उच्च भुगतान के कारण भारत के आयात बिल को बढ़ाएगा.

कमजोर रुपया कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि के अलावा कीमतों का भी एक कारण है. उदाहरण के लिए कमजोर रुपया भारत के सोने के आयात बिल को बढ़ाएगा, खासकर तब जब वैश्विक सोने की कीमतें 31.25 फीसदी बढ़ गई हैं, जो जनवरी 2024 में 65,877 प्रति डॉलर किलोग्राम से बढ़कर जनवरी 2025 में 86,464 प्रति डॉलर किलोग्राम हो गई हैं. भारत के तेल आयात, जिनकी कीमत ज्यादातर डॉलर में होती है, रुपये के मूल्यह्रास के कारण बहुत महंगे हो सकते थे. हालांकि इसका प्रभाव सीमित रहा क्योंकि ब्रेंट क्रूड की कीमतें जनवरी 2024 में 80.12 प्रति डॉलर बैरल से जनवरी 2025 में 81.23 प्रति डॉलर बैरल तक केवल 1.4 फीसदी बढ़ीं. कुल मिलाकर कमजोर INR आयात बिलों को बढ़ाएगा, ऊर्जा और इनपुट की कीमतें बढ़ाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में गर्मी बढ़ेगी. पिछले दस साल के निर्यात डेटा से पता चलता है कि अर्थशास्त्रियों के कहने के विपरीत कमजोर INR निर्यात में मदद नहीं करता है. रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है कि 2015 से 2025 के बीच भारतीय रुपया (INR) अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 41.3 फीसदी कमजोर हुआ, जो 61.4 रुपये से गिरकर 86.7 रुपये पर आ गया. जबकि अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाना चाहिए. भारत का अनुभव बताता है कि बढ़ती इनपुट लागत और मुद्रास्फीति अक्सर इन लाभों को नकार देती है. कमजोर रुपये का असर

आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के लिए कमजोर रुपये से इनपुट लागत बढ़ती है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होती है. कम आयात निर्भरता वाले क्षेत्रों, जैसे कि कपड़ा, को कमजोर रुपये से सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च आयात वाले क्षेत्रों को सबसे कम फायदा होना चाहिए. हालांकि, 2014 से 2024 तक के व्यापार डेटा एक अलग कहानी बताते हैं. 2014 से 2024 की अवधि के दौरान, कुल माल निर्यात में 39 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कंप्यूटर जैसे उच्च आयात वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 232.8 फीसदी की वृद्धि हुई, और मशीनरी और कंप्यूटर निर्यात में 152.4 फीसदी की वृद्धि हुई. रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल, जिनमें से सभी में आयात की मात्रा काफी ज्यादा है. इसने भी अच्छा प्रदर्शन किया. इस बीच कपड़ा और परिधान जैसे कम आयात वाले क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई, भले ही कमजोर रुपये के कारण उनके सामान वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए हों. विशेषज्ञ की राय आईआईटी दिल्ली की अर्थशास्त्री प्रोफेसर सीमा शर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि रुपये का मौजूदा स्तर अब सामान्य हो जाएगा. उन्होंने बताया कि रुपये में गिरावट भारत की आर्थिक स्थिति का नतीजा नहीं है, बल्कि डॉलर के मजबूत होने और विभिन्न वैश्विक कारकों के कारण है. उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारतीय रिजर्व बैंक स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और रुपये में और गिरावट को रोकने के लिए कदम उठाएगा. जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत से कहा कि ये रुझान बताते हैं कि कमजोर रुपया हमेशा निर्यात को बढ़ावा नहीं देता है. आईटी श्रम गहन निर्यात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और कम मूल्य वर्धन वाले आयात आधारित निर्यात को बढ़ावा देता है. कच्चे तेल, कोयला, वनस्पति तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन जैसी वस्तुओं के लिए उच्च आयात लागत से ऊर्जा लागत, मुद्रास्फीति बढ़ती है, जो अक्सर मुद्रा अवमूल्यन के लाभों को रद्द कर देती है. भारत की उच्च कच्चे माल, औद्योगिक बिजली, पूंजी और रसद लागत स्थिति को और खराब करती है. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भारत को मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ विकास को संतुलित करना चाहिए और अपने रुपया प्रबंधन और व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए. निर्यात को बढ़ावा देने से डॉलर का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे रुपये पर दबाव कम हो सकता है. घरेलू तेल अन्वेषण के माध्यम से ऊर्जा आयात को कम करने और "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने से आयात बिल कम हो सकता है और डॉलर की मांग कम हो सकती है. हमारे 600 बिलियन डॉलर के अधिकांश भंडार लोन हैं जिन्हें थोड़े समय में ब्याज के साथ चुकाया जाना है. उन्हें INR स्थिरीकरण प्रयासों में नहीं गिना जा सकता है. अमेरिका जितना चाहे उतना डॉलर छाप सकता है और अपनी ब्याज दरों में नियमित बदलाव के माध्यम से इन्हें भारत जैसे देशों की ओर धकेल सकता है। ऐसे उछाल अवधि के दौरान INR के लिए मूल्य प्राप्त करने का कोई भी प्रयास लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगा. तब तक, हमें यह देखने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है कि अमेरिका 36 ट्रिलियन डॉलर के सकल संघीय लोन और 124 फीसदी लोन से जीडीपी अनुपात के साथ कितने समय तक चल सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस को उम्मीद है कि रुपया अभी कुछ समय तक इसी स्तर पर बना रहेगा. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि यह अस्थिरता तब तक जारी रह सकती है जब तक कि अमेरिकी नीति ढांचे पर स्पष्टता नहीं आ जाती. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कोई महत्वपूर्ण गिरावट नहीं आती, आरबीआई द्वारा जल्द ही हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं है. उनके अनुसार, अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये का अवमूल्यन एक आरामदायक स्तर पर है. ये भी पढ़ें- तेजी से घट रहा है भारत का विदेशी खजाना, क्या हैं कारण, देश पर क्या पड़ेगा प्रभाव - INDIA FOREIGN EXCHANGE RESERVES

