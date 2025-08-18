ETV Bharat / business

ट्रंप की टैरिफ धमकी से न झुके भारत, भारतीय शेयर खरीदने का सही समय, जेफरीज का बड़ा बयान - US INDIA TRADE

जेफरीज विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि भारत को ट्रंप के टैरिफ दबाव में नहीं झुकना चाहिए, यह निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 2:36 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: अमेरिकी ब्रोकिंग फर्म जेफरीज ने अपने ग्राहकों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश बनाए रखने और शेयर बेचने के बजाय खरीदने की सलाह दी है. फर्म का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक टैरिफ नीतियों पर जल्द ही यू-टर्न ले सकते हैं. इस संभावना के चलते भारत निवेशकों के लिए एक आकर्षक बाजार बन सकता है.

क्रिस्टोफर वुड का बयान
जेफरीज के प्रमुख विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड ने रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा वैश्विक माहौल को देखते हुए भारत निवेशकों के लिए एक मजबूत विकल्प है. उन्होंने कहा, “यह केवल समय की बात है जब ट्रंप अपने रुख से पीछे हटेंगे, क्योंकि यह अमेरिका के हित में नहीं है.” वुड का मानना है कि ट्रंप की कठोर नीतियों ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) को डी-डॉलरीकरण की ओर धकेल दिया है, यानी अब देश डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं.

भारत की इक्विटी पर नजर
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की इक्विटी इस समय उच्च मूल्यांकन और भारी इक्विटी आपूर्ति का सामना कर रही हैं, लेकिन फिर भी देश एशिया की सबसे बेहतर दीर्घकालिक संरचनात्मक कहानी का प्रतिनिधित्व करता है. वर्तमान में भारतीय इक्विटी एक साल की अग्रिम आय के 20.2 गुना पर कारोबार कर रही हैं, जो अक्टूबर 2021 में चरम 22.4 गुना से कम है. इसके बावजूद जेफरीज ने अपनी एशिया एक्स-जापान रिलेटिव-रिटर्न बुक में भारत पर “मार्जिनल ओवरवेट” रुख बनाए रखा है.

ट्रंप की नीतियों से बदलते समीकरण
वुड का कहना है कि अमेरिकी प्रशासन की विदेश नीति में वैचारिक स्पष्टता की कमी के कारण ब्रिक्स देश एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नीतियों का विरोध करना लंबे समय में लाभकारी साबित होता है.

भारत-अमेरिका व्यापारिक तनाव
रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव गहराता जा रहा है. अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा. इसके अलावा, कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 25 अगस्त से 29 अगस्त तक नई दिल्ली में होने वाली अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की यात्रा को भी पुनर्निर्धारित किया जा सकता है. यह दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों को और उजागर करता है.

जेफरीज की राय है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत निवेशकों के लिए आकर्षक बाजार बना हुआ है. अगर ट्रंप सच में अपनी टैरिफ नीतियों पर नरमी दिखाते हैं, तो भारतीय शेयरों में लंबी अवधि का फायदा निवेशकों को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें- सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

नई दिल्ली: अमेरिकी ब्रोकिंग फर्म जेफरीज ने अपने ग्राहकों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश बनाए रखने और शेयर बेचने के बजाय खरीदने की सलाह दी है. फर्म का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक टैरिफ नीतियों पर जल्द ही यू-टर्न ले सकते हैं. इस संभावना के चलते भारत निवेशकों के लिए एक आकर्षक बाजार बन सकता है.

क्रिस्टोफर वुड का बयान
जेफरीज के प्रमुख विश्लेषक क्रिस्टोफर वुड ने रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा वैश्विक माहौल को देखते हुए भारत निवेशकों के लिए एक मजबूत विकल्प है. उन्होंने कहा, “यह केवल समय की बात है जब ट्रंप अपने रुख से पीछे हटेंगे, क्योंकि यह अमेरिका के हित में नहीं है.” वुड का मानना है कि ट्रंप की कठोर नीतियों ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) को डी-डॉलरीकरण की ओर धकेल दिया है, यानी अब देश डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार करने पर विचार कर रहे हैं.

भारत की इक्विटी पर नजर
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की इक्विटी इस समय उच्च मूल्यांकन और भारी इक्विटी आपूर्ति का सामना कर रही हैं, लेकिन फिर भी देश एशिया की सबसे बेहतर दीर्घकालिक संरचनात्मक कहानी का प्रतिनिधित्व करता है. वर्तमान में भारतीय इक्विटी एक साल की अग्रिम आय के 20.2 गुना पर कारोबार कर रही हैं, जो अक्टूबर 2021 में चरम 22.4 गुना से कम है. इसके बावजूद जेफरीज ने अपनी एशिया एक्स-जापान रिलेटिव-रिटर्न बुक में भारत पर “मार्जिनल ओवरवेट” रुख बनाए रखा है.

ट्रंप की नीतियों से बदलते समीकरण
वुड का कहना है कि अमेरिकी प्रशासन की विदेश नीति में वैचारिक स्पष्टता की कमी के कारण ब्रिक्स देश एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी नीतियों का विरोध करना लंबे समय में लाभकारी साबित होता है.

भारत-अमेरिका व्यापारिक तनाव
रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव गहराता जा रहा है. अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा. इसके अलावा, कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 25 अगस्त से 29 अगस्त तक नई दिल्ली में होने वाली अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की यात्रा को भी पुनर्निर्धारित किया जा सकता है. यह दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों को और उजागर करता है.

जेफरीज की राय है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत निवेशकों के लिए आकर्षक बाजार बना हुआ है. अगर ट्रंप सच में अपनी टैरिफ नीतियों पर नरमी दिखाते हैं, तो भारतीय शेयरों में लंबी अवधि का फायदा निवेशकों को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें- सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

For All Latest Updates

TAGGED:

JEFFERIES CHRISTOPHER WOODINDIAN STOCKSINDIAN EQUITIESTARIFF PRESSUREUS INDIA TRADE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.