अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई बढ़कर 2.07% पर, खाद्य और शहरी महंगाई में दबाव जारी, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्रों में दरें ऊंची

नई दिल्ली: भारत की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) अगस्त 2025 में बढ़कर 2.07% (प्रावधिक) हो गई है. यह जुलाई 2025 में दर्ज 1.61% (प्रावधिक) से अधिक है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने गुरुवार को यह आंकड़े जारी किए. हालांकि महंगाई में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अब भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से काफी नीचे बनी हुई है.

खाद्य महंगाई में नरमी, पर दबाव बरकरार

खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) के आधार पर अगस्त 2025 में साल-दर-साल खाद्य महंगाई दर -0.69% दर्ज की गई. ग्रामीण क्षेत्रों में यह -0.70% और शहरी क्षेत्रों में -0.58% रही. हालांकि जुलाई की तुलना में अगस्त में खाद्य महंगाई में 107 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी देखी गई. सब्जियां, मांस और मछली, तेल और वसा, अंडा तथा व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद महंगाई को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक रहे.

शहरी बनाम ग्रामीण महंगाई

शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई जुलाई के 2.10% से बढ़कर अगस्त में 2.47% हो गई. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्तर अपेक्षाकृत कम रहा. खाद्य महंगाई के मोर्चे पर भी शहरी क्षेत्रों में सुधार दिखा, जहां यह -1.90% से घटकर -0.58% रही. यह दर्शाता है कि शहरी उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं में थोड़ी राहत मिली है, जबकि अन्य आवश्यक वस्तुएं महंगी हुई हैं.

सेक्टोरल महंगाई दर

विभिन्न क्षेत्रों में महंगाई की स्थिति अलग-अलग रही.