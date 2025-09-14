अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई बढ़कर 2.07% पर, खाद्य और शहरी महंगाई में दबाव जारी, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्रों में दरें ऊंची
अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई बढ़कर 2.07% हुई. खाद्य महंगाई में मामूली बढ़ोतरी,शहरी क्षेत्रों में दबाव ज्यादा. आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य महंगाई दर ऊंची बनी रही.
Published : September 14, 2025 at 4:12 PM IST
नई दिल्ली: भारत की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) अगस्त 2025 में बढ़कर 2.07% (प्रावधिक) हो गई है. यह जुलाई 2025 में दर्ज 1.61% (प्रावधिक) से अधिक है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने गुरुवार को यह आंकड़े जारी किए. हालांकि महंगाई में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अब भी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से काफी नीचे बनी हुई है.
खाद्य महंगाई में नरमी, पर दबाव बरकरार
खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) के आधार पर अगस्त 2025 में साल-दर-साल खाद्य महंगाई दर -0.69% दर्ज की गई. ग्रामीण क्षेत्रों में यह -0.70% और शहरी क्षेत्रों में -0.58% रही. हालांकि जुलाई की तुलना में अगस्त में खाद्य महंगाई में 107 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी देखी गई. सब्जियां, मांस और मछली, तेल और वसा, अंडा तथा व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद महंगाई को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक रहे.
शहरी बनाम ग्रामीण महंगाई
शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई जुलाई के 2.10% से बढ़कर अगस्त में 2.47% हो गई. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्तर अपेक्षाकृत कम रहा. खाद्य महंगाई के मोर्चे पर भी शहरी क्षेत्रों में सुधार दिखा, जहां यह -1.90% से घटकर -0.58% रही. यह दर्शाता है कि शहरी उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं में थोड़ी राहत मिली है, जबकि अन्य आवश्यक वस्तुएं महंगी हुई हैं.
सेक्टोरल महंगाई दर
विभिन्न क्षेत्रों में महंगाई की स्थिति अलग-अलग रही.
- आवास (Housing): अगस्त में 3.09% (जुलाई में 3.17%)
- शिक्षा (Education): अगस्त में 3.60% (जुलाई में 4.11%)
- स्वास्थ्य (Health): अगस्त में 4.40% (जुलाई में 4.57%)
- परिवहन एवं संचार (Transport & Communication): अगस्त में 1.94% (जुलाई में 2.12%)
- ईंधन और प्रकाश (Fuel & Light): अगस्त में 2.43% (जुलाई में 2.67%)
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे आवश्यक क्षेत्रों में महंगाई अब भी ऊंची बनी हुई है.
राज्यों में स्थिति
50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु ने अगस्त 2025 में राष्ट्रीय औसत से अधिक महंगाई दर्ज की. इससे साफ है कि दक्षिण और उत्तरी राज्यों में जीवन-यापन की लागत अपेक्षाकृत अधिक बढ़ी है.
कुल मिलाकर, अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि यह RBI की 6% सीमा से नीचे है, लेकिन खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं के मिश्रित रुझान बताते हैं कि महंगाई का दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. आने वाले महीनों में फसलों की आपूर्ति, मानसून का असर और वैश्विक तेल कीमतें महंगाई के रुझान को प्रभावित कर सकती हैं.
यह भी पढ़ें- ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ाएगी सरकार? पोर्टल की खराबी से बढ़ी टैक्सपेयर्स की परेशानी