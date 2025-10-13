ETV Bharat / business

सितंबर में खुदरा महंगाई दर घटी, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट मुख्य कारण

मुंबई: सितंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.54 प्रतिशत रह गई, जो अगस्त में 2.07 प्रतिशत थी. यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं, विशेष रूप से सब्जियों और दालों की कीमतों में नरमी के कारण दर्ज की गई है. सोमवार को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर पिछले वर्ष सितंबर 2024 में 5.49 प्रतिशत थी.

एनएसओ ने बयान में कहा, "सितंबर 2025 में हेडलाइन महंगाई और खाद्य महंगाई में गिरावट का मुख्य कारण अनुकूल आधार प्रभाव (Base Effect) और सब्जियों, तेल और वसा, फलों, दालों और संबंधित उत्पादों, अनाज और उनके उत्पादों, अंडों, ईंधन और रोशनी की कीमतों में गिरावट है."

आंकड़ों के अनुसार, वर्ष दर वर्ष आधार पर खाद्य महंगाई सितंबर 2025 में -2.28 प्रतिशत रही, जबकि अगस्त में यह -0.64 प्रतिशत थी. सितंबर 2024 में यही आंकड़ा 9.24 प्रतिशत था. इसका अर्थ है कि इस वर्ष खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट जारी रही, जिससे आम लोगों को कुछ राहत मिली है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर में जारी अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई अनुमान को घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया है, जो अगस्त में 3.1 प्रतिशत था. रिजर्व बैंक ने इस गिरावट के पीछे खाद्य कीमतों में नरमी, बेहतर मानसून, पर्याप्त जलाशय स्तर और अनाज का संतोषजनक बफर स्टॉक जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया है.