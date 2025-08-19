मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयर मंगलवार को 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बढ़े, इसके पीछे कंपनी की Jio टेलीकॉम यूनिट द्वारा प्रीपेड टैरिफ में किए गए बदलावों का योगदान है. निवेशकों और ब्रोकरेज हाउस के सकारात्मक रुख ने भी शेयरों को समर्थन दिया. एनएसई पर, RIL का शेयर 2.31 प्रतिशत की तेजी के साथ ₹1,413.60 पर पहुँच गया और यह लगातार दूसरे दिन लाभ में रहा.

रिलायंस जियो ने अपने एंट्री‑लेवल 1GB प्रति दिन प्रीपेड पैक्स, जो ₹209 के लिए 22 दिन और ₹249 के लिए 28 दिन के थे, बंद कर दिए हैं. अब न्यूनतम एंट्री प्लान ₹299 के लिए 1.5GB प्रति दिन 28 दिन से शुरू होगा. यह कदम जियो की कीमतों को Bharti Airtel और Vodafone Idea के समान स्तर पर लाता है, जो पहले से ही इसी तरह के 28-दिन के प्लान के लिए ₹299 चार्ज करते हैं.

ब्रोकरेज IIFL के अनुसार, ₹249 पैक जियो की मोबाइल आय में 10 प्रतिशत से कम योगदान देता था. 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कुल राजस्व पर सीधा प्रभाव 2 प्रतिशत से कम हो सकता है. वहीं, Axis Capital का अनुमान है कि यह टैरिफ बदलाव जियो की FY26E आय और ARPU को 4-5 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है. Morgan Stanley ने भी कहा कि जियो ने अपने लोकप्रिय ₹249 (1GB/दिन, 28 दिन) और ₹199 (1.5GB/दिन, 18 दिन) प्लान हटा दिए हैं. अब 28 दिन के लिए सबसे कम कीमत वाला डेटा विकल्प ₹299 से शुरू होता है.

घरेलू ब्रोकरेज ने रिलायंस पर 'बाय' रेटिंग बनाए रखी है. Citi ने कहा कि बड़े IPO पर SEBI का प्रस्ताव संभावित जियो लिस्टिंग के लिए सकारात्मक हो सकता है. Jefferies ने भी 'बाय' कॉल बनाए रखते हुए ₹1,670 का लक्ष्य मूल्य दिया, जिसमें जियो के मजबूत कैश फ्लो, रिटेल में स्थिर वृद्धि और ऑयल-टू-केमिकल्स बिज़नेस में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को अहम कारण बताया गया.

सुबह 10:30 बजे तक, बीएसई पर 2.21 लाख शेयर ₹31.06 करोड़ के मूल्य में ट्रेड हुए. एनएसई पर 45 लाख से अधिक शेयर कारोबार में रहे. कंपनी का बाजार मूल्य ₹19.1 लाख करोड़ से अधिक दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि Jio के प्रीपेड प्लान में यह बदलाव न केवल टेलीकॉम राजस्व बढ़ाएगा, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

