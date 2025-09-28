ETV Bharat / business

रिलायंस रिटेल को बड़ी राहत, NCLT ने शेयर पूंजी घटाने के खिलाफ याचिका खारिज की

Reliance Retail ने NCLAT से राहत पाई, कंपनी ने छोटे शेयरधारकों के शेयर 1,380 रुपये प्रति शेयर पर वापस खरीदकर पूंजी घटाई, याचिका खारिज हुई

मुकेश अंबानी (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 3:52 PM IST

नई दिल्ली: देश की प्रमुख रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से बड़ी राहत मिली है. ट्रिब्यूनल ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी के शेयर पूंजी घटाने (Capital Reduction) के फैसले पर सवाल उठाए गए थे. साल 2023 में रिलायंस रिटेल ने फैसला लिया था कि कंपनी के 7865423 शेयर, जो छोटे शेयरधारकों (Minority Shareholders) के पास थे, उन्हें वापस खरीदकर रद्द कर दिया जाए.

कंपनी ने छोटे शेयरधारकों को प्रति शेयर ₹1,380 की दर से भुगतान करने का प्रस्ताव रखा था. यह कीमत दो स्वतंत्र वैल्युएशन करने वालों (Valuers) द्वारा तय की गई “फेयर वैल्यू” से करीब 56 प्रतिशत ज्यादा थी. इन शेयरों की कुल हिस्सेदारी कंपनी में मात्र 0.09 प्रतिशत थी, इसलिए यह कदम मुख्य रूप से अल्पसंख्यक निवेशकों को उनके शेयरों का उचित मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से था.

कौन था आपत्तिकर्ता?
इस फैसले के खिलाफ मुंबई के एनसीएलटी (National Company Law Tribunal) में एक निवेशक एन.जी. जोशी ने याचिका दाखिल की. उनके पास केवल 129 शेयर थे, जो कंपनी की कुल पूंजी का सिर्फ 0.0000014 प्रतिशत हिस्सा थे. जोशी ने आरोप लगाया कि कंपनी अल्पसंख्यक निवेशकों को बाहर करने का प्रयास कर रही है और यह कदम Companies Act, 2013 की धारा 66 के खिलाफ है.

जनवरी 2024 में NCLT ने यह याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद जोशी ने NCLT के आदेश के खिलाफ NCLAT में अपील की थी, जिसे पिछले हफ्ते खारिज कर दिया गया.

NCLAT ने क्या कहा?
ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने शेयर पूंजी घटाने का प्रस्ताव स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए पास किया था, जिसे 99.99 प्रतिशत शेयरधारकों ने मंजूरी दी थी. छोटे निवेशकों को फेयर वैल्यू से अधिक कीमत दी गई थी और किसी अन्य सरकारी संस्था ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई. NCLAT ने स्पष्ट किया कि अगर बहुमत सहमत है और छोटे निवेशकों को उचित मूल्य मिल रहा है, तो एक व्यक्ति की आपत्ति पर कंपनी का निर्णय रोका नहीं जा सकता.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला कंपनियों के लिए शेयर पूंजी घटाने की प्रक्रिया में कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करता है.

यह भी पढ़ें- रिलायंस कंज्यूमर ने केंद्र संग 40,000 करोड़ की मेगा डील साइन की

