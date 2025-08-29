मुंबई : रिलायंस इंडस्ट्री की सालाना जनरल मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने रिलायंस जियो के आईपीओ की घोषणा की है. यह आईपीओ अगले साल आएगा. कंपनी की 48वीं सालाना एजीएम बैठक में इसकी जानकारी दी गई है.
मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को अपनी कंपनी के करीब 44 लाख शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य अगले साल छमाही से पहले तक जियो को शेयर बाजार में लाने का है. उन्होंने कहा कि अगर आप सबकी मंजूरी मिल जाएगी, तो जियो का आईपीओ नियत समय पर बाजार में आ जाएगा. उन्होंने कहा कि शेयरधारकों के लिए यह बहुत ही आकर्षक मौका होगा. मुकेश अंबानी ने कहा कि इस सयम जियो के ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है.
Shri Mukesh Ambani thanks every customer for their trust and support as Jio marks the 500 million customers milestone.#WithLoveFromJio #RILAGM2025 #RILAGM #Reliance #Jio500Million pic.twitter.com/8WSkQnx6oM— Reliance Jio (@reliancejio) August 29, 2025
अंबानी ने कहा, "जियो अपना आईपीओ लाने के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर रही है. हम 2026 की पहली छमाही तक जियो को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य रख रहे हैं, बशर्ते सभी मंजूरियां मिल जाएं. यह साबित करेगा कि जियो भी वैश्विक कंपनियों के बराबर मूल्य सृजित करने की क्षमता रखती है."
At the Reliance Annual General Meeting, Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director, Reliance Industries, says, " today, it is my proud privilege to announce that jio is making all arrangements to file for its ipo. we are aiming to list jio by the first half of 2026, subject to… pic.twitter.com/tZ6UDjdHAf— ANI (@ANI) August 29, 2025
मुकेश अंबानी ने एआई के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा, "एआई और संबद्ध गहन प्रौद्योगिकियों में मिली कामयाबी ने उत्पादकता, दक्षता और मानव क्षमता को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ाना शुरू कर दिया है. इस चमत्कारी शक्ति के कारण एआई को अब हमारे युग की दिव्य इच्छा-पूर्ति करने वाली गाय नई कामधेनु कहा जा सकता है."
