रिलायंस कंज्यूमर ने केंद्र संग 40,000 करोड़ की मेगा डील साइन की
रिलायंस कंज्यूमर ने फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय संग 40,000 करोड़ रुपये की डील साइन कर एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक फूड पार्क बनाने की तैयारी की.
Published : September 25, 2025 at 4:04 PM IST
नई दिल्ली: रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) ने देशभर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने गुरुवार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ 40,000 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन किया. यह समझौता यहां आयोजित विश्व खाद्य भारत 2025 कार्यक्रम के दौरान हुआ. सूत्रों के मुताबिक, यह निवेश भारतीय खाद्य क्षेत्र में रोजगार सृजन और आधुनिक तकनीक आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा.
एशिया का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की योजना
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगस्त में आयोजित अपनी वार्षिक आम बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी. कंपनी ने कहा था कि वह एआई-संचालित स्वचालन, रोबोटिक्स और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों की मदद से एशिया का सबसे बड़ा एकीकृत फूड पार्क स्थापित करेगी. यह पार्क न केवल खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों और सप्लाई चेन से जुड़े हितधारकों को भी सीधा लाभ पहुंचाएगा.
आरसीपीएल का तेजी से बढ़ता सफर
रिलायंस रिटेल से उभरकर बनी यह सहायक कंपनी अब तेजी से FMCG सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. केवल तीन साल में ही आरसीपीएल ने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है. इसकी तेज़ रफ्तार ग्रोथ इसे भारत की सबसे उभरती कंपनियों में शामिल करती है.
नई सुविधाओं में निवेश
एमओयू के अनुसार, आरसीपीएल महाराष्ट्र के कटोल (नागपुर) और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में खाद्य उत्पादों और पेय पदार्थों के लिए एकीकृत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करेगी. इसके लिए कंपनी 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी. इन सुविधाओं के शुरू होने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की क्षमता और भी मजबूत होगी.
भविष्य का लक्ष्य और रणनीति
रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक ईशा अंबानी ने अगस्त की AGM में कहा था कि आरसीपीएल समूह के “विकास इंजनों” में से एक है. उनका लक्ष्य है कि कंपनी अगले पांच वर्षों में वैश्विक स्तर पर 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करे.
ब्रांड पोर्टफोलियो का विस्तार
आरसीपीएल ने हाल के वर्षों में ‘टैग्ज फूड्स’ जैसे कई उपभोक्ता ब्रांड खरीदे हैं. साथ ही, कंपनी ने कैम्पा, इंडिपेंडेंस, एलन, एन्जो और रावलगांव जैसे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड पेश किए हैं. ये ब्रांड साबुन से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक तक कई श्रेणियों में उपभोक्ताओं तक पहुंच बना रहे हैं.
