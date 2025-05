ETV Bharat / business

दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी, सामने आया वीडियो - MUKESH AMBANI MEETS TRUMP

मुकेश अंबानी ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 15, 2025 at 12:35 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 1:03 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 15 मई को कतर के दोहा स्थित लुसैल पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसका वीडियो फुटेज दिखाया गया. उनकी मुलाकात कतर के अमीर के ट्रंप के सम्मान में आयोजित राजकीय रात्रिभोज में हुई थी. रात्रिभोज के लिए अंदर जाने से पहले अंबानी को ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से हाथ मिलाते देखा गया. कार्यक्रम के फुटेज में रिलायंस प्रमुख को अमेरिकी वाणिज्य सचिव स्टीव लुटनिक के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत करते हुए भी दिखाया गया. कतर के सॉवरेन वेल्थ फंड, क्यूआईए ने सालों से रिलायंस के कारोबार में निवेश किया है.

