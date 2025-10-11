ETV Bharat / business

अनिल अंबानी ग्रुप के CFO अशोक पाल गिरफ्तार, फर्जी बैंक गारंटी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) और कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार पाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई फर्जी बैंक गारंटी मामले से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपये के लेनदेन पर संदेह जताया गया है. ईडी के अनुसार, इस केस में कई फर्जी दस्तावेजों और कंपनियों के माध्यम से धन शोधन किया गया. अशोक पाल की गिरफ्तारी समूह के लिए एक और बड़ा झटका मानी जा रही है, जो पहले से ही कर्ज और कानूनी विवादों के दबाव में है. जांच एजेंसी आगे की पूछताछ कर रही है.