रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, निवेशकों के लिए क्या है बेहतर विकल्प?

नई दिल्ली: म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. यह वित्तीय उत्पाद खासतौर पर उन निवेशकों के लिए आकर्षक है, जो कम समय में अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं और लंबे समय में रिटर्न कमाना चाहते हैं. हालांकि, इस तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के बीच भी बहुत से निवेशक यह नहीं समझ पाते कि रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के बीच अंतर क्या है. दोनों ही योजनाएं एक ही स्कीम तक पहुंच प्रदान करती हैं, लेकिन इनके खर्च और प्रबंधन में अंतर निवेशकों के रिटर्न को काफी प्रभावित कर सकता है.

रेगुलर म्यूचुअल फंड में निवेशक आमतौर पर ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के माध्यम से निवेश करते हैं. इस प्रक्रिया में बिचौलियों के कमीशन का खर्च निवेशक को वहन करना पड़ता है. इस वजह से रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से 2.5% तक हो सकता है. भले ही यह अंतर मामूली लगे, लेकिन लंबी अवधि में कंपाउंडिंग के कारण इसका असर रिटर्न पर काफी बड़ा हो जाता है. इसके अलावा, रेगुलर प्लान में निवेशकों को निवेश करने और फंड मैनेज करने की प्रक्रिया आसान लगती है, क्योंकि अधिकांश कार्य ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर संभालते हैं. नए निवेशकों के लिए यह सुविधा खासतौर पर लाभकारी है, क्योंकि उन्हें पेपरवर्क और निवेश प्रक्रिया की जटिलताओं से निपटना नहीं पड़ता.

वहीं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेशक सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के साथ निवेश करते हैं. इसमें कोई बिचौलिया शामिल नहीं होता, जिससे खर्च कम होता है. डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो आम तौर पर 0.5% से 1% तक रहता है. कम खर्च के कारण लंबी अवधि में डायरेक्ट प्लान निवेशकों को अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं. हालांकि, डायरेक्ट प्लान में निवेशकों को सारे ट्रांजैक्शन खुद ही संभालने होते हैं, चाहे वह AMC की वेबसाइट हो या मोबाइल ऐप. इसका मतलब यह है कि निवेशक को अपने निवेश की पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है.