306 करोड़ रुपये के रीगल रिसोर्सेज IPO आज से खुला, GMP 22% तक - REGAL RESOURCES IPO

रीगल रिसोर्सेज आईपीओ आज से खुला, ₹306 करोड़ का इश्यू, ₹96-₹102 मूल्य बैंड, 20 अगस्त को लिस्टिंग, निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर.

सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read

मुंबई: रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड का आईपीओ आज 12 अगस्त 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है. यह तीन दिन तक खुला रहेगा और 14 अगस्त को बंद होगा. आवंटन प्रक्रिया 18 अगस्त को पूरी होने की उम्मीद है. मक्का उत्पादों के क्षेत्र में काम करने वाली यह कंपनी ₹306 करोड़ के इश्यू आकार के साथ निवेशकों को अवसर प्रदान कर रही है.

आईपीओ का आकार और मूल्य बैंड
इस आईपीओ में कुल ₹306 करोड़ के शेयर जारी किए जा रहे हैं. इसमें ₹96 करोड़ के 0.94 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल (पुराने शेयरधारकों से) और ₹210 करोड़ के 2.06 करोड़ नए शेयर शामिल हैं. शेयरों की कीमत ₹96 से ₹102 प्रति शेयर के बीच रखी गई है.

लॉट साइज और न्यूनतम निवेश
एक लॉट में 144 शेयर होंगे. खुदरा निवेशक ₹13,824 से निवेश कर सकते हैं. बड़े नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए न्यूनतम निवेश 69 लॉट (9,936 शेयर) और छोटे एनआईआई के लिए 14 लॉट (2,016 शेयर) है. यह लॉट साइज निवेशकों को निवेश की सुविधा देता है.

आईपीओ का उद्देश्य और कंपनी परिचय
रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड की स्थापना 2012 में हुई थी और यह मक्का उत्पादों का उत्पादन करती है, जिसकी पेराई क्षमता 750 टन प्रतिदिन है. इस आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग ₹159 करोड़ के बकाया ऋण के पुनर्भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

जीएमपी और लिस्टिंग जानकारी
11 अगस्त को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम +22 रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब है कि शेयर ₹124 के आसपास बिक रहे हैं, जो कीमत बैंड से लगभग 21.57% अधिक है. कंपनी के शेयर 20 अगस्त 2025 को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे.

निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम
रीगल रिसोर्सेज के टॉप 10 ग्राहक कंपनी की कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा संभालते हैं. किसी भी प्रमुख ग्राहक के बाहर जाने से कंपनी के व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए निवेशकों को इस जोखिम को समझते हुए निवेश करना चाहिए.

अस्वीकरण: ऊपर दिए गए विचार और सुझाव व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकरेज कंपनियों के हैं, ETV Bharat के नहीं. हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें.

TAGGED:

