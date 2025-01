ETV Bharat / business

शेयर बाजार से कमाई का रास्ता कैसे तय करना चाहिए? जानें एक्सपर्ट की सलाह - HOW TO INVEST IN SHARE MARKET

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jan 30, 2025, 1:41 PM IST

मुंबई: शेयर बाजार में हर कोई हीरो बनना चाहता है और जितना संभव हो उतना पैसा कमाने की ख्वाहिश रखता है. हालांकि, वास्तविकता अक्सर बहुत अलग होती है. कभी-कभी यह आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है और अगले ही दिन जिस शेयर में आपने निवेश किया है, वह आपके निवेश को आधे से भी ज्यादा घटा सकता है. तो, शेयर बाजार से कमाई का रास्ता कैसे तय करना चाहिए? ईटीवी भारत ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी फर्स्ट ग्लोबल की संस्थापक और सीएमडी देविना मेहरा से बात की और वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में उनकी राय जानी. देविना मेहरा ने कहा कि शेयर बाजार में मौजूदा गिरावट के बारे में भी बात की और कहा कि ऐसी गिरावट कोई नई बात नहीं है और पहले भी ऐसी गिरावटें आ चुकी हैं. हालांकि अगर बुनियादी बातें मजबूत हैं, तो बाजार हमेशा वापस उछलता है. उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि वे दृढ़ विश्वास के साथ अच्छे शेयरों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल दूसरे लोगों की सिफारिशों का पालन करें. इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार में नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया. पेंगुइन द्वारा प्रकाशित अपनी नई किताब मनी मिथ्स एंड मंत्रा- द अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गाइड के बारे में चर्चा के दौरान देविना मेहरा ने बताया कि किसी को भी एक ही एसेट में सब कुछ निवेश नहीं करना चाहिए. उसे अपने कुल निवेश के लिए एसेट एलोकेशन पर सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए. उसे व्यक्ति की उम्र, लक्ष्य और जरूरतों के हिसाब से इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड और रियल एस्टेट आदि में बांटना चाहिए. इसके अलावा बाजार या बाजार से जुड़े साधनों में निवेश करते समय जोखिम भी होता है. इसलिए अप्रत्याशित के लिए भी प्रावधान करना चाहिए. इक्विटी पोर्टफोलियो में, केवल दो या तीन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने से बचें और जोखिम प्रबंधन सर्वोपरि है. जीतने के लिए बड़े नुकसान से बचना होगा. देविना ने यह भी कहा कि लंबी अवधि के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए, हर पोर्टफोलियो में वैश्विक विविधीकरण जरूरी है.

निवेश की गोल्डन की

देविना अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि अधिकांश निवेशक अपने युग के सबसे लोकप्रिय एसेट क्लास में बहुत अधिक निवेश करने के बहुत ही परिचित जाल में फंस जाते हैं. लेकिन हमेशा ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि बाजार बदलते रहते हैं. कभी-कभी वे आसान हो जाते हैं, कभी-कभी बहुत कठिन। कभी-कभी आप छक्के लगाने के लिए स्विंग कर सकते हैं, तो कभी-कभी आपको क्रीज पर बने रहने और आउट न होने पर ध्यान केंद्रित करना होता है. उन्होंने बेहतर समझ के लिए नैस्डैक का उदाहरण दिया. 2021 में हर कोई नैस्डैक और टेक स्टॉक में रहना चाहता था, लेकिन जब अगले वर्ष उनमें से कई स्टॉक में 40 से 90 फीसदी की गिरावट आई, तो वही लोग बाहर निकलने की ओर बढ़ गए. पत्र में देखा गया कि 2023 में भी वही स्टॉक चार्ट में सबसे ऊपर हैं. इस सवाल का जवाब देने के लिए कि किसी को इक्विटी में कितना निवेश करना चाहिए, उन्होंने कहा कि यह वह पैसा होना चाहिए जिसकी एक दशक से अधिक समय तक जरूरत न हो. इक्विटी के भीतर भी, दो आयामों के साथ आवंटन को देखें- देश और क्षेत्र/उद्योग. उन्होंने सलाह दी कि पर्याप्त विविधीकरण सुनिश्चित करें और किसी चीज का पीछा सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि उसने हाल के दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया है. बाजारों की अस्थिरता

शोध से पता चलता है कि 1980 के दशक में सेंसेक्स सात गुना और 2011-20 में सिर्फ 2.3 गुना बढ़ा. इक्विटी रिटर्न में इस तरह का बदलाव संभव है. 1960 के दशक की शुरुआत में S&P 500 में निवेश किया गया पैसा 1980 तक के बीस सालों में सिर्फ 2.3 गुना बढ़ा, लेकिन 1980 और 1990 के अगले बीस सालों में यही इंडेक्स लगभग दस गुना बढ़ा. बाजारों में सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति किस समय अवधि में निवेश कर रहा है. साथ ही रुझान दिखाते हैं कि छोटे और माइक्रो-कैप ने बड़े कैप की तुलना में बहुत ज्यादा नुकसान देखा है और इस क्षेत्र के कई शेयर हमेशा के लिए गायब हो गए हैं. संभावना का खेल

वह निवेश में संभावना के खेल के बारे में भी बात करती हैं. देविना लिखती हैं कि निवेश अस्पष्टता के बारे में है और इसलिए यह संभावना का खेल है. चूंकि यहां भविष्य अज्ञात है, इसलिए हर निवेश में अनिश्चितता का तत्व होता है. यहां तक कि सावधानी से चुना गया निवेश भी गलत हो सकता है. जब हम ऐसे निवेशों पर गौर करते हैं, जिन्होंने शानदार रिटर्न दिया है, तो हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि कंपनी द्वारा अपनाया गया वास्तविक मार्ग एक कम संभावना वाली घटना हो सकती है और टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियों के लिए अवसर को छोड़ देना सही निर्णय हो सकता है. मल्टीबैगर्स का रहस्य

हर कोई चाहता है कि उसका पोर्टफोलियो ढेर सारे मल्टीबैगर शेयरों से भरा हो, लेकिन क्या यह वाकई संभव है? देविना ने इसे यह कहकर समझाया कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ मल्टीबैगर शेयरों का पोर्टफोलियो नहीं बना सकता. या फिर 60 फीसदी मल्टीबैगर शेयरों में से 80 फीसदी शेयर ही क्यों न हों. दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जो ऐसा कर पाया हो. मल्टीबैगर के खेल में जीतने का यह फॉर्मूला है कि अलग-अलग सेक्टरों में कम से कम पच्चीस से तीस शेयरों का एक अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसे एक ही विचार और विश्लेषण के साथ और एक सिस्टम का इस्तेमाल करके बनाया गया हो. फिर भी उनमें से कुछ के बेकार साबित होने के लिए तैयार रहें. एक सामान्य नियम के तौर पर, आप पा सकते हैं कि संभवतः पांच शेयर पूरी तरह से बेकार साबित हो सकते हैं, अन्य पांच शेयर कुछ खास नहीं कर सकते, फिर बारह शेयर आपको उचित रिटर्न दे सकते हैं और फिर और सिर्फ तभी जब आप अपने शेयर अच्छी तरह से चुनें, संभावना है कि उनमें से दो से पांच शेयर मल्टीबैगर साबित होंगे. मूल बात यह है कि मायावी मल्टीबैगर को प्राप्त करने के लिए आपको नए सिरे से प्रयास करने होंगे, न कि खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आपने एक या दो स्टॉक पा लिए हैं जो हमेशा के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

