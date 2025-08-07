नई दिल्ली: अमेरिका के साथ गहराते व्यापार तनाव के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि भारत अपने कृषि क्षेत्र के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए देश को आर्थिक रूप से भारी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े.

प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी उस दिन आई जब अमेरिका ने भारत के निर्यात उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिससे कुल शुल्क 50% तक पहुंच जाएगा. अमेरिका का दावा है कि यह कदम भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद जारी रखने के कारण उठाया गया है.

किसानों के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार: मोदी

एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे लिए, हमारे किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. मुझे पता है कि हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूं. भारत इसके लिए तैयार है."

बीटीए की धीमी प्रगति और अमेरिकी दबाव

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर मार्च 2025 से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है. अमेरिकी पक्ष विशेष रूप से चाहता है कि भारत कृषि, डेयरी और जीएम (जीन-संशोधित) खाद्य उत्पादों पर टैरिफ रियायतें दे, लेकिन भारत ने इस पर आपत्ति जताई है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत का यह रुख संरचनात्मक और आजीविका से जुड़ी चिंताओं से प्रेरित है. भारत में 70 करोड़ से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं, और नीति-निर्माताओं का मानना है कि टैरिफ सुरक्षा न केवल आवश्यक है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है.

अमेरिकी मांगों पर भारत की आपत्ति

अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क घटाए, लेकिन भारत का कहना है कि यह स्थानीय उत्पादकों को अनुचित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में धकेल देगा. अमेरिका की कृषि व्यवस्था जहां पूरी तरह निगमीकरण (corporatized) है, वहीं भारत के लिए यह एक जीविकोपार्जन और सांस्कृतिक मूल्य से जुड़ा मुद्दा है.

डेयरी क्षेत्र में भी भारत ने अमेरिकी मांगों को खारिज कर दिया है. अमेरिका को भारत के GM-मुक्त फीड प्रमाणन और पंजीकरण नियमों पर आपत्ति है, जिसे वह "नॉन-टैरिफ बैरियर" मानता है. भारत ने तर्क दिया कि धार्मिक और उपभोक्ता संवेदनशीलताओं को देखते हुए ये नियम आवश्यक हैं.

अगला दौर: बातचीत या टकराव?

बीटीए वार्ता का अगला चरण इस महीने के अंत में होने वाला है, जिसमें अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के 25 अगस्त को भारत आने की संभावना है. जैसे-जैसे टैरिफ लागू होने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, दोनों देशों पर रचनात्मक समझौते का दबाव बढ़ता जा रहा है.

