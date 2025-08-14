ETV Bharat / business

RBI की नई सुविधा: हाथों-हाथ क्लियर होंगे आपके चेक, देखते-देखते अकाउंट में आएंगे पैसे - RBI CHEQUE CLEARING

RBI ने चेक क्लियरिंग तेज करने नई प्रणाली लागू की. अब चेक कुछ ही घंटों में क्लियर होंगे.प्रक्रिया 4 अक्टूबर से चरणबद्ध रूप से शुरू.

RBI की नई सुविधा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2025 at 2:07 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लियरिंग प्रक्रिया को और तेज और प्रभावी बनाने के लिए नई प्रणाली लागू करने की घोषणा की है. इस बदलाव के बाद अब बैंक में जमा किए गए चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे. इससे पहले चेक क्लियरिंग में एक से दो कार्यदिवस (T+1) का समय लगता था.

RBI की मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) जो बैच प्रोसेसिंग पर आधारित है, उसे अब Continuous Clearing & Settlement on Realization (CCSR) System में बदल दिया जाएगा. इस नए सिस्टम में चेक की प्रोसेसिंग लगातार और रीयल-टाइम आधार पर होगी.

नई क्लियरिंग प्रक्रिया कैसे काम करेगी?
नई प्रणाली के तहत, चेक प्रेजेंटेशन का समय प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा. बैंकों को शाखाओं में प्राप्त चेक तुरंत स्कैन कर क्लीयरिंग हाउस को भेजना होगा. ड्रॉइ बैंक को हर चेक पर पॉजिटिव या नेगेटिव कन्फर्मेशन देना अनिवार्य होगा.

यह नई व्यवस्था दो चरणों में लागू होगी
फेज 1: 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक
इस चरण में ड्रॉइ बैंक को चेक पर शाम 7 बजे तक पुष्टि देनी होगी. यदि समय पर पुष्टि नहीं होती है, तो वह चेक Deemed Approved माना जाएगा और सेटलमेंट में शामिल किया जाएगा.

फेज 2: 3 जनवरी 2026 से पूरी तरह प्रभावी
इस चरण में हर चेक पर T+3 क्लियर आवर्स लागू होंगे. उदाहरण के लिए, यदि कोई चेक सुबह 10:00 से 11:00 बजे के बीच जमा होता है, तो उस पर दोपहर 2:00 बजे तक पुष्टि करना अनिवार्य होगा. समय पर पुष्टि न होने पर भी चेक Deemed Approved माना जाएगा.

ग्राहकों को भुगतान कब मिलेगा?
सेटलमेंट के तुरंत बाद प्रेजेंटिंग बैंक को कन्फर्मेशन मिलेगा और इसके बाद ग्राहक को भुगतान तुरंत या अधिकतम 1 घंटे के भीतर किया जाएगा, बशर्ते सभी अन्य शर्तें पूरी हों.

बैंकों के लिए RBI के निर्देश
RBI ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों को नई चेक क्लियरिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी दें और निर्धारित ति थियों तक पूरी तरह तैयार रहें.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से न केवल चेक क्लियरिंग तेज होगी बल्कि बैंकिंग लेनदेन अधिक पारदर्शी और सुरक्षित भी बनेंगे. ग्राहकों को अब चेक क्लियर होने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे वित्तीय लेनदेन और आसान और भरोसेमंद होंगे.

