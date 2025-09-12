ETV Bharat / business

EMI पर खरीदे फोन का कर्ज न चुकाने पर लॉक होगा डिवाइस, RBI का नया नियम

नई दिल्ली: भारत का केंद्रीय बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), ऋणदाताओं को उन मोबाइल फ़ोनों को दूर से लॉक करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जिन्हें ग्राहक ऋण पर खरीदते हैं और यदि वे भुगतान में चूक करते हैं. दो सूत्रों ने इस जानकारी की पुष्टि की. इस कदम का मुख्य उद्देश्य खराब संपत्तियों (Non-Performing Assets) पर अंकुश लगाना है, लेकिन उपभोक्ता अधिकारों को लेकर चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं.

भारत में मोबाइल और छोटे उपभोक्ता ऋण की स्थिति

होम क्रेडिट फ़ाइनेंस द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में फ़ोन सहित एक-तिहाई से अधिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे-छोटे ऋणों पर खरीदे जाते हैं. दूरसंचार नियामक के आंकड़ों के अनुसार, 1.4 अरब की आबादी वाले देश में 1.16 अरब से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं.

RBI का पिछला निर्देश और बदलाव

सूत्रों के अनुसार, पिछले साल RBI ने ऋणदाताओं को निर्देश दिया था कि वे चूक करने वाले ग्राहकों के फ़ोन को लॉक न करें. इस प्रक्रिया में ऋण जारी करते समय डिवाइस पर एक ऐप इंस्टॉल किया जाता था, जो चूक होने पर लॉक करने का माध्यम था.

अब ऋणदाताओं के साथ परामर्श के बाद, RBI अपनी निष्पक्ष आचरण संहिता को अपडेट करेगा, जिसमें फ़ोन लॉक करने की व्यवस्था के लिए दिशानिर्देश शामिल होंगे. ये नियम उधारकर्ताओं की पूर्व सहमति को अनिवार्य करेंगे और ऋणदाताओं को लॉक किए गए फ़ोन पर व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने से रोकेंगे.