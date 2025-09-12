EMI पर खरीदे फोन का कर्ज न चुकाने पर लॉक होगा डिवाइस, RBI का नया नियम
RBI पुरानी मोबाइल EMI डिफॉल्ट पर फोन लॉक करने की योजना पर विचार कर रहा है, जिससे ऋण वसूली तेज होगी.
Published : September 12, 2025 at 12:09 PM IST
नई दिल्ली: भारत का केंद्रीय बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), ऋणदाताओं को उन मोबाइल फ़ोनों को दूर से लॉक करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जिन्हें ग्राहक ऋण पर खरीदते हैं और यदि वे भुगतान में चूक करते हैं. दो सूत्रों ने इस जानकारी की पुष्टि की. इस कदम का मुख्य उद्देश्य खराब संपत्तियों (Non-Performing Assets) पर अंकुश लगाना है, लेकिन उपभोक्ता अधिकारों को लेकर चिंताएँ भी बढ़ सकती हैं.
भारत में मोबाइल और छोटे उपभोक्ता ऋण की स्थिति
होम क्रेडिट फ़ाइनेंस द्वारा 2024 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में फ़ोन सहित एक-तिहाई से अधिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे-छोटे ऋणों पर खरीदे जाते हैं. दूरसंचार नियामक के आंकड़ों के अनुसार, 1.4 अरब की आबादी वाले देश में 1.16 अरब से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं.
RBI का पिछला निर्देश और बदलाव
सूत्रों के अनुसार, पिछले साल RBI ने ऋणदाताओं को निर्देश दिया था कि वे चूक करने वाले ग्राहकों के फ़ोन को लॉक न करें. इस प्रक्रिया में ऋण जारी करते समय डिवाइस पर एक ऐप इंस्टॉल किया जाता था, जो चूक होने पर लॉक करने का माध्यम था.
अब ऋणदाताओं के साथ परामर्श के बाद, RBI अपनी निष्पक्ष आचरण संहिता को अपडेट करेगा, जिसमें फ़ोन लॉक करने की व्यवस्था के लिए दिशानिर्देश शामिल होंगे. ये नियम उधारकर्ताओं की पूर्व सहमति को अनिवार्य करेंगे और ऋणदाताओं को लॉक किए गए फ़ोन पर व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने से रोकेंगे.
बैंकिंग और ऋण क्षेत्र पर असर
यदि यह उपाय लागू होता है, तो बजाज फाइनेंस, डीएमआई फाइनेंस और चोलामंडलम फाइनेंस जैसे प्रमुख उपभोक्ता ऋणदाताओं को लाभ हो सकता है. छोटे ऋणों में चूक का जोखिम अधिक होता है और गैर-बैंक ऋणदाताओं की हिस्सेदारी टिकाऊ उपभोक्ता ऋणों में लगभग 85% है.
केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत की बैंकिंग प्रणाली में कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग एक-तिहाई हिस्सा व्यक्तिगत ऋणों का है, जबकि फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए ऋण तेजी से बढ़ रहे हैं.
उपभोक्ता अधिकारों पर चिंता
उपभोक्ता अधिवक्ता इस बदलाव को लेकर चेतावनी दे रहे हैं. कैशलेसकंज्यूमर के संस्थापक श्रीकांत एल. ने कहा कि यह प्रथा तकनीक के माध्यम से उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवाओं, शिक्षा और आजीविका से वंचित कर सकती है. उन्होंने इसे उपभोक्ता शोषण का खतरा बताया.
