फिनटेक सेक्टर में बड़ा झटका, RBI ने Simpl की Buy-Now-Pay-Later सेवा पर रोक लगाई

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु स्थित BNPL (Buy-Now-Pay-Later) फिनटेक स्टार्टअप Simpl को सभी पेमेंट ऑपरेशंस तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि कंपनी बिना आवश्यक Certificate of Authorisation के पेमेंट सिस्टम चला रही थी, जो Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007 का उल्लंघन है. यह आदेश RBI ने 25 सितंबर 2025 को जारी पत्र के माध्यम से दिया.

RBI का आरोप और आदेश

RBI ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि Simpl पेमेंट, क्लियरिंग और सेटलमेंट से जुड़ी सभी गतिविधियां तुरंत बंद करे. बैंक का कहना है कि कंपनी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उसके पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था. RBI ने यह भी कहा कि Simpl ने न केवल कानून का उल्लंघन किया बल्कि रेगुलेटरी गवर्नेंस और जोखिम प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया.

ED की जांच से जुड़ा मामला

RBI की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब Enforcement Directorate (ED) पहले ही Simpl और उसके फाउंडर-डायरेक्टर नित्यनंद शर्मा के खिलाफ Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 के तहत जांच कर रहा था. जुलाई 2025 में दर्ज इस केस में ED का आरोप था कि Simpl ने ₹914 करोड़ के विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया.

जांचकर्ताओं का दावा है कि Simpl (One Sigma Technologies Pvt Ltd के नाम से रजिस्टर्ड) ने विदेशी निवेश जुटाया, लेकिन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बजाय फाइनेंशियल सर्विसेज में पैसा लगाया. चूंकि इसके लिए अलग रेगुलेटरी मंजूरी जरूरी थी, यह कदम FDI नियमों का उल्लंघन माना गया.