ETV Bharat / business

फिनटेक सेक्टर में बड़ा झटका, RBI ने Simpl की Buy-Now-Pay-Later सेवा पर रोक लगाई

RBI ने BNPL स्टार्टअप Simpl के सभी पेमेंट ऑपरेशंस तुरंत बंद करने का आदेश दिया;कंपनी बिना लाइसेंस संचालन और FEMA उल्लंघन के आरोप में है.

Etv Bharat
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 11:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु स्थित BNPL (Buy-Now-Pay-Later) फिनटेक स्टार्टअप Simpl को सभी पेमेंट ऑपरेशंस तुरंत बंद करने का आदेश दिया है. केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि कंपनी बिना आवश्यक Certificate of Authorisation के पेमेंट सिस्टम चला रही थी, जो Payment and Settlement Systems (PSS) Act, 2007 का उल्लंघन है. यह आदेश RBI ने 25 सितंबर 2025 को जारी पत्र के माध्यम से दिया.

RBI का आरोप और आदेश
RBI ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि Simpl पेमेंट, क्लियरिंग और सेटलमेंट से जुड़ी सभी गतिविधियां तुरंत बंद करे. बैंक का कहना है कि कंपनी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उसके पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था. RBI ने यह भी कहा कि Simpl ने न केवल कानून का उल्लंघन किया बल्कि रेगुलेटरी गवर्नेंस और जोखिम प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया.

ED की जांच से जुड़ा मामला
RBI की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब Enforcement Directorate (ED) पहले ही Simpl और उसके फाउंडर-डायरेक्टर नित्यनंद शर्मा के खिलाफ Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 के तहत जांच कर रहा था. जुलाई 2025 में दर्ज इस केस में ED का आरोप था कि Simpl ने ₹914 करोड़ के विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया.

जांचकर्ताओं का दावा है कि Simpl (One Sigma Technologies Pvt Ltd के नाम से रजिस्टर्ड) ने विदेशी निवेश जुटाया, लेकिन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बजाय फाइनेंशियल सर्विसेज में पैसा लगाया. चूंकि इसके लिए अलग रेगुलेटरी मंजूरी जरूरी थी, यह कदम FDI नियमों का उल्लंघन माना गया.

Simpl का बिजनेस मॉडल
Simpl एक BNPL फिनटेक स्टार्टअप है जो ग्राहकों को ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर “अभी खरीदो और बाद में चुकाओ” की सुविधा देता है. कंपनी का दावा है कि उसके 26,000 से अधिक मर्चेंट्स जुड़े हैं, जिनमें Zomato, BigBasket, Rapido और Box8 जैसे नाम शामिल हैं. आमतौर पर ग्राहक 15 दिन के भीतर बिना ब्याज भुगतान करते हैं.

Simpl ने अब तक लगभग $83 मिलियन की फंडिंग जुटाई है, जिसमें Valar Ventures, FJ Labs और DIA Investments जैसे निवेशक शामिल हैं. अन्य BNPL कंपनियों के विपरीत Simpl ने NBFC लाइसेंस नहीं लिया और न ही बैंकों के साथ साझेदारी की. फाउंडर्स इसे एक तरह का “खाता सिस्टम” बताते रहे हैं.

RBI की यह कार्रवाई फिनटेक सेक्टर को झटका देती है और स्पष्ट संदेश देती है कि पेमेंट सिस्टम संचालन के लिए नियामक अनुमोदन अनिवार्य है. Simpl मामला बताता है कि फंडिंग और तेजी से विस्तार के बावजूद रेगुलेटरी अनुपालन की अनदेखी गंभीर परिणाम ला सकती है.

यह भी पढ़ें- इटली ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को जल्द फाइनल करने का संकेत दिया

For All Latest Updates

TAGGED:

PSS ACT 2007BUY NOW PAY LATERSIMPL BNPLRBI ACTION SIMPL BNPLFEMA VIOLATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.