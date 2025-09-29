ETV Bharat / business

क्या सस्ती होगी आपकी EMI? RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आज से शुरू

आरबीआई की तीन दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक शुरू, रेपो रेट पर फैसला बुधवार को. एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार 25 बीपीएस कटौती संभव.

आज से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2025 at 9:58 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 10:09 AM IST

मुंबई: आज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) की तीन दिवसीय बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में छह सदस्यीय समिति देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगी और रेपो रेट जैसे प्रमुख नीतिगत दरों पर निर्णय लेगी. बैठक बुधवार, 1 अक्टूबर तक चलेगी और इसके बाद सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा मौद्रिक नीति का ऐलान करेंगे.

आर्थिक स्थिति पर चर्चा
बैठक का मुख्य फोकस देश की मौजूदा आर्थिक परिस्थिति का मूल्यांकन करना और यह तय करना होगा कि विकास को गति देने के साथ-साथ महंगाई (Inflation) पर नियंत्रण रखने के लिए क्या रेपो रेट में बदलाव आवश्यक है. मौद्रिक नीति का हर निर्णय बाजार, उद्योग जगत और आम जनता के लिए अहम माना जाता है क्योंकि इससे उधारी की लागत और निवेश का माहौल प्रभावित होता है.

अगस्त की बैठक और मौजूदा अनुमान
अगस्त में हुई पिछली मौद्रिक नीति बैठक में समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था. लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग नजर आ रही हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा हालात में आरबीआई 25 आधार अंकों (bps) की कटौती कर सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर की बैठक में दर कटौती न करने से “टाइप 2 एरर” की स्थिति बन सकती है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा अवसर को गंवाना.

महंगाई नियंत्रण में, कटौती का रास्ता आसान
एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार, जून के बाद से दरों में कटौती की संभावना और कठिन हो गई है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति इसके पक्ष में है. महंगाई दर (CPI) काबू में है और आने वाले महीनों में इसके और घटने की उम्मीद जताई गई है. सितंबर और अक्टूबर में खुदरा महंगाई 2 प्रतिशत से नीचे रह सकती है. यहां तक कि यदि जीएसटी में किसी तरह की कटौती होती है तो अक्टूबर का सीपीआई आंकड़ा 1.1 प्रतिशत तक गिर सकता है, जो 2004 के बाद का सबसे निचला स्तर होगा.

क्या उम्मीद करें?
विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई के काबू में रहने और विकास की गति को सहारा देने के लिए आरबीआई इस बार 25 आधार अंक की दर कटौती कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो यह बाजार और उद्योगों को बड़ी राहत देगा और उधारी की लागत घटने से खपत में तेजी आ सकती है. हालांकि, आरबीआई अपनी संचार रणनीति को लेकर बेहद सतर्क है और किसी भी निर्णय के साथ संतुलित संदेश देने की कोशिश करेगा.

Last Updated : September 29, 2025 at 10:09 AM IST

