'रेपो रेट में बदलाव नहीं', क्या आपका लोन कम होगा, क्या महंगाई घटेगी, जानें एक्सपर्ट की राय
RBI गवर्नर का कहना है कि खाने-पीने की चीजों की कीमतें कम होने और GST सुधार की वजह से महंगाई अब कंट्रोल में है.
Published : October 1, 2025 at 2:06 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार एक अक्टूबर रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से स्थिरता तो आई है, लेकिन उधारकर्ताओं या जमाकर्ताओं को तत्काल कोई राहत या वृद्धि नहीं मिली है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अक्टूबर की MPC जारी करते हुए वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6 फीसदी कर दिया है.
RBI गवर्नर का कहना है कि खाने-पीने की चीजों की कीमतें कम होने और GST सुधार की वजह से महंगाई अब कंट्रोल में है. RBI ने कहा कि चालू वित्त वर्ष चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में महंगाई के लक्ष्य के करीब रहने की उम्मीद है.
बता दें कि रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है. इसे पिछली दो बार की कटौतियों के बाद 6.5 प्रतिशत से घटाकर 5.5 फीसदी कर दिया गया था और अब यह स्थिर बनी हुई है, क्योंकि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के रुझानों और आर्थिक सुधार का आकलन करने का इंतजार कर रहा है.
मई 2020 और अप्रैल 2022 के बीच RBI ने रेपो रेट को 4 प्रतिशत पर स्थिर रखा. अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक RBI ने धीरे-धीरे नीतिगत दरों को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया और हालिया कटौती तक दो वर्षों तक इस दर को बनाए रखा. हालांकि, रेपो रेट पर आरबीआई की यथास्थिति का अर्थ है कि उधार या जमा लागत में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा.
आरबीआई रेपो रेट की यथास्थिति पर होम लोन EMI पर प्रभाव
आरबीआई रेपो में बढ़ोतरी न होने पर होम लोन की EMI पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानी आप अपने होम की EMI जितने दे रहे थे, अब भी उतनी ही देनी होगी. इसी तरह ऑटो और पर्सनल लोन लेने वाले पर इसका कोई खास असर नहीं होगा.
आरबीआई ने रेपो दर में कटौती क्यों नहीं की?
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि यह फैसला मुद्रास्फीति में कमी और पिछले मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के प्रभाव के कारण लिया गया है. हालांकि, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास पथ पर बनी हुई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं, टैरिफ संबंधी घटनाक्रम और उभरते व्यापार जोखिम वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही और उसके बाद विकास को धीमा कर सकते हैं.
RBI ने खुले रखे विकल्प
मल्होत्रा ने कहा कि एक और सवाल यह है कि जब गुंजाइश है, तो 'न्यूट्रल' रुख क्यों? यह रुख दर्शाता है कि टॉप बैंक अपने विकल्प खुले रखे हुए है. वह न तो नीतियों में ढील दे रहा है और न ही आक्रामक रूप से सख़्ती कर रहा है, बल्कि वह मूल्य स्थिरता और विकास समर्थन के दोहरे लक्ष्यों को संतुलित करते हुए आने वाले आंकड़ों के आधार पर एक्शन करने के लिए तैयार है.
वहीं, दूसरी ओर रियल एस्टेट एक्स्पर्ट आगाह कर रहे हैं कि अकेले इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा. वहीं, एक्सपोर्टर विशेष रूप से छोटी इंजीनियरिंग फर्म वैश्विक व्यापार तनाव से दबाव महसूस कर रहे हैं और अधिक समर्थन की मांग कर रहे हैं.
'होम लोन की EMI में कोई बदलाव नहीं'
इस संबंध में ANAROCK ग्रुप के अध्यक्ष अनुज पुरी ने ईटीवी भारत को बताया कि आरबीआई द्वारा रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर छोड़ने के फैसले का मतलब है कि होम लोन की EMI में कोई बदलाव नहीं होगा. यह समग्र धारणा को बढ़ावा देता है, लेकिन ओवरऑल आवास सामर्थ्य के लिए कुछ नहीं करता है.
ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत के टॉप सात शहरों में आवासीय बिक्री 2025 की तीसरी तिमाही में साल-दर-साल 9 प्रतिशत घटकर 97,080 यूनिट रह गई. हालांकि, कुल बिक्री मूल्य 14 प्रतिशत बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपये हो गया. इससे पता चलता है कि मांग अब और भी ज़्यादा निर्णायक रूप से उच्च-स्तरीय और मिड रेंज प्रोपर्टीज की ओर मुड़ गई है.
घर खरीदने पर होगी बचत
GST दर में हालिया बदलाव एक बड़ी मदद है. सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे निर्माण लागत 3 से 5 प्रतिशत कम हो जाएगी और आदर्श रूप से आवास की कीमतों में 1-1.5 प्रतिशत की कमी आएगी और घर खरीदारों को अपनी खरीदारी पर 1-3 लाख रुपये तक की बचत होगी, खासकर किफायती और मिड रेंज प्रॉपर्टी सेगमेंट में, जहां खरीदार लागत के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं.
आंकड़ों के अनुसार किफायती आवास की हिस्सेदारी 2019 में 38 प्रतिशत से घटकर 2024 में केवल 18 प्रतिशत रह गई है. इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए जीएसटी में ये कटौती महत्वपूर्ण हैं. स्थिर उधार दरें और घटी हुई निर्माण लागत, आवास बाजार को और अधिक आकर्षक बनाती हैं, खासकर छुट्टियों के मौसम में.
आर्थिक परिस्थितियों को देखते लिया फैसला
EEPC इंडिया के अध्यक्ष पंकज चड्ढा के अनुसार आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय मौजूदा व्यापक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्रीय बैंक के सतर्क रुख को दर्शाता है. साथ ही इसने उभरती आर्थिक स्थिति के प्रति लचीला रुख बनाए रखने के लिए तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया है.
चड्ढा ने कहा कि जैसा कि मौद्रिक नीति वक्तव्य में उजागर किया गया है, मुख्य रूप से अमेरिका से उत्पन्न मौजूदा व्यापार नीति अनिश्चितताएं निर्यात के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती हैं. इंजीनियरिंग सामान क्षेत्र को ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत के उच्च टैरिफ का असर महसूस होने लगा है. महीने-दर-महीने आधार पर अगस्त में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आई. हालांकि, जुलाई में उच्च आधार और अन्य फैक्टर्स ने इस अवधि के दौरान निर्यात में गिरावट का कारण बना, लेकिन यह आंशिक रूप से अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को भी दर्शाता है.
निरंतरता होगी सुनिश्चित
REA इंडिया (हाउसिंग डॉट कॉम) के सीईओ प्रवीण शर्मा के अनुसार आरबीआई द्वारा रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय मौजूदा उधारी परिवेश में निरंतरता सुनिश्चित करता है. उनका यह भी मानना है कि यह स्थिरता घर खरीदारों के लिए सकारात्मक है, खासकर फेस्टिव सीजन के दौरान जब खरीदारी की इच्छा अपने चरम पर होती है. इस साल दरों में एक प्रतिशत की संचयी कटौती ने पहले ही सामर्थ्य को बढ़ावा दिया है और खरीदारों की धारणा को मजबूत किया है.
साथ ही, जीडीपी वृद्धि के अनुमान को अब बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि टैरिफ का दबाव दूसरी छमाही पर भारी पड़ सकता है, जो अर्थव्यवस्था में विश्वास को और बढ़ाता है. उन्होंने आगे कहा कि अपडेट बैंकिंग दिशानिर्देशों, मजबूत मांग, त्योहारी प्रचार और दीर्घकालिक परिसंपत्ति के रूप में रियल एस्टेट की लोकप्रियता के साथ, आवास बाजार आने वाले महीनों में अच्छी वृद्धि के लिए तैयार है.
