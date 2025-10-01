ETV Bharat / business

'रेपो रेट में बदलाव नहीं', क्या आपका लोन कम होगा, क्या महंगाई घटेगी, जानें एक्सपर्ट की राय

RBI ने रेपो रेट क्यों नहीं किया बदलाल? ( Getty Images )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 1, 2025 at 2:06 PM IST 7 Min Read

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार एक अक्टूबर रेपो रेट को 5.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से स्थिरता तो आई है, लेकिन उधारकर्ताओं या जमाकर्ताओं को तत्काल कोई राहत या वृद्धि नहीं मिली है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को अक्टूबर की MPC जारी करते हुए वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6 फीसदी कर दिया है. RBI गवर्नर का कहना है कि खाने-पीने की चीजों की कीमतें कम होने और GST सुधार की वजह से महंगाई अब कंट्रोल में है. RBI ने कहा कि चालू वित्त वर्ष चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में महंगाई के लक्ष्य के करीब रहने की उम्मीद है. बता दें कि रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है. इसे पिछली दो बार की कटौतियों के बाद 6.5 प्रतिशत से घटाकर 5.5 फीसदी कर दिया गया था और अब यह स्थिर बनी हुई है, क्योंकि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के रुझानों और आर्थिक सुधार का आकलन करने का इंतजार कर रहा है. मई 2020 और अप्रैल 2022 के बीच RBI ने रेपो रेट को 4 प्रतिशत पर स्थिर रखा. अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक RBI ने धीरे-धीरे नीतिगत दरों को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया और हालिया कटौती तक दो वर्षों तक इस दर को बनाए रखा. हालांकि, रेपो रेट पर आरबीआई की यथास्थिति का अर्थ है कि उधार या जमा लागत में तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा. आरबीआई रेपो रेट की यथास्थिति पर होम लोन EMI पर प्रभाव

आरबीआई रेपो में बढ़ोतरी न होने पर होम लोन की EMI पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानी आप अपने होम की EMI जितने दे रहे थे, अब भी उतनी ही देनी होगी. इसी तरह ऑटो और पर्सनल लोन लेने वाले पर इसका कोई खास असर नहीं होगा. आरबीआई ने रेपो दर में कटौती क्यों नहीं की?

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बताया कि यह फैसला मुद्रास्फीति में कमी और पिछले मौद्रिक और राजकोषीय उपायों के प्रभाव के कारण लिया गया है. हालांकि, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास पथ पर बनी हुई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं, टैरिफ संबंधी घटनाक्रम और उभरते व्यापार जोखिम वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही और उसके बाद विकास को धीमा कर सकते हैं. RBI ने खुले रखे विकल्प

मल्होत्रा ​​ने कहा कि एक और सवाल यह है कि जब गुंजाइश है, तो 'न्यूट्रल' रुख क्यों? यह रुख दर्शाता है कि टॉप बैंक अपने विकल्प खुले रखे हुए है. वह न तो नीतियों में ढील दे रहा है और न ही आक्रामक रूप से सख़्ती कर रहा है, बल्कि वह मूल्य स्थिरता और विकास समर्थन के दोहरे लक्ष्यों को संतुलित करते हुए आने वाले आंकड़ों के आधार पर एक्शन करने के लिए तैयार है. वहीं, दूसरी ओर रियल एस्टेट एक्स्पर्ट आगाह कर रहे हैं कि अकेले इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा. वहीं, एक्सपोर्टर विशेष रूप से छोटी इंजीनियरिंग फर्म वैश्विक व्यापार तनाव से दबाव महसूस कर रहे हैं और अधिक समर्थन की मांग कर रहे हैं. 'होम लोन की EMI में कोई बदलाव नहीं'

इस संबंध में ANAROCK ग्रुप के अध्यक्ष अनुज पुरी ने ईटीवी भारत को बताया कि आरबीआई द्वारा रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर छोड़ने के फैसले का मतलब है कि होम लोन की EMI में कोई बदलाव नहीं होगा. यह समग्र धारणा को बढ़ावा देता है, लेकिन ओवरऑल आवास सामर्थ्य के लिए कुछ नहीं करता है.