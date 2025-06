ETV Bharat / business

आरबीआई ने दी खुशखबरी...ब्याज दरों में 0.50% की कटौती, महंगाई 3.7 फीसदी रहने का अनुमान - RBI MPC MEETING 2025 UPDATES

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ( RBI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 6, 2025 at 9:42 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 9:57 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने एक बड़ी राहत देते हुए नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की, जो कि सर्वेक्षणों में की गई भविष्यवाणी से कहीं अधिक है. विकास को समर्थन देने के लिए एमपीसी द्वारा अग्रिम ब्याज दर में कटौती की गई है. रेपो रेट कटौती के बाद इसे 5.50 फीसदी कर दिया. एमपीसी ने अपना रुख 'एडजस्टेबल' से बदलकर 'न्यूट्रल' कर लिया. आरबीआई चार किस्तों में सीआरआर (कैश रिजर्व रेशियो) में 100 आधार अंकों की कटौती करेगा, जो 4 फीसदी से घटकर 3 फीसदी रह जाएगा, यह सितंबर 2025 से प्रभावी होगा.

वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति पहले के 4 फीसदी के मुकाबले अब 3.7 फीसदी रहने का अनुमान बताया है.

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने 6 जून को कहा कि केंद्रीय बैंक ने इस साल जनवरी से अब तक 9.5 लाख करोड़ रुपये की टिकाऊ लिक्विडिटी डाली है.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के माल आयात को कवर करने तथा 96 फीसदी बकाया विदेशी लोन को चुकाने में सक्षम है.

Last Updated : June 6, 2025 at 9:57 AM IST