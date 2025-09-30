ETV Bharat / business

अक्टूबर महीने के पहले दिन मिलेगी राहत या लगेगा झटका, RBI गवर्नर करेंगे बड़ा ऐलान

मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक में 1 अक्टूबर को फैसले की घोषणा करेंगे. इस बैठक को लेकर बाजार और अर्थशास्त्री काफी सतर्क हैं क्योंकि निर्णय आसान नहीं होगा. बैठक का परिदृश्य वैश्विक अनिश्चितताओं, भारत के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ और महंगे H1B वीज़ा जैसी नई चुनौतियों, और घरेलू आर्थिक नीतियों के बीच संतुलन बनाने का है.

मुद्रास्फीति और GST प्रभाव

हाल के Care Ratings के अनुसार, भारत में मुख्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में है. खाद्य कीमतों में हाल की गिरावट और GST में हालिया सुधार ने कीमतों पर दबाव कम किया है. विशेषज्ञों के अनुसार, Q2 और Q3 FY26 में मुद्रास्फीति औसतन 2 प्रतिशत के करीब रहने की संभावना है. GST में सुधार के कारण निकट भविष्य में कीमतों पर और कम दबाव आएगा. हालांकि, वैश्विक वस्तु कीमतों और घरेलू मांग में उतार-चढ़ाव मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं.

विकास दर Q1 FY26 में 7.8 प्रतिशत रही, जो मजबूत संकेत है, लेकिन वैश्विक व्यापार नीति जोखिम और अमेरिकी टैरिफ के चलते निकट भविष्य में वृद्धि में कुछ मंदी की संभावना है. भारत का अमेरिकी वस्त्र व्यापार में सीमित एक्सपोज़र इसे आंशिक रूप से सुरक्षित रखता है, लेकिन सेवाओं के निर्यात पर प्रभाव बढ़ सकता है. अगर अमेरिका अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटा देता है, तो FY26 में भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत तक रह सकती है. वहीं अगर 50 प्रतिशत टैरिफ जारी रहती है, तो विकास दर 6 प्रतिशत के करीब रह सकती है.

RBI की मौद्रिक नीति का रुख

Bajaj Broking के अनुसार, MPC बैठक में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है. पिछली बैठक अगस्त 2025 में रेपो दर 5.50 प्रतिशत पर स्थिर रखी गई थी, जबकि जून में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती हुई थी. विशेषज्ञों का मानना है कि RBI “वेट-एंड-वॉच” रुख अपनाएगा, बाजार को भरोसा देने के लिए नरम रुख दिखाएगा और जरूरत पड़ने पर आगे नीति में बदलाव के विकल्प को बनाए रखेगा.