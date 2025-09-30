ETV Bharat / business

अक्टूबर महीने के पहले दिन मिलेगी राहत या लगेगा झटका, RBI गवर्नर करेंगे बड़ा ऐलान

Care Ratings के अनुसार, मुद्रास्फीति नियंत्रित है; GST सुधार से निकट भविष्य में कीमतों पर दबाव और कम होगा, आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

Etv Bharat
भारतीय रिज़र्व बैंक (Getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 11:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक में 1 अक्टूबर को फैसले की घोषणा करेंगे. इस बैठक को लेकर बाजार और अर्थशास्त्री काफी सतर्क हैं क्योंकि निर्णय आसान नहीं होगा. बैठक का परिदृश्य वैश्विक अनिश्चितताओं, भारत के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ और महंगे H1B वीज़ा जैसी नई चुनौतियों, और घरेलू आर्थिक नीतियों के बीच संतुलन बनाने का है.

मुद्रास्फीति और GST प्रभाव
हाल के Care Ratings के अनुसार, भारत में मुख्य मुद्रास्फीति नियंत्रण में है. खाद्य कीमतों में हाल की गिरावट और GST में हालिया सुधार ने कीमतों पर दबाव कम किया है. विशेषज्ञों के अनुसार, Q2 और Q3 FY26 में मुद्रास्फीति औसतन 2 प्रतिशत के करीब रहने की संभावना है. GST में सुधार के कारण निकट भविष्य में कीमतों पर और कम दबाव आएगा. हालांकि, वैश्विक वस्तु कीमतों और घरेलू मांग में उतार-चढ़ाव मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं.

विकास दर Q1 FY26 में 7.8 प्रतिशत रही, जो मजबूत संकेत है, लेकिन वैश्विक व्यापार नीति जोखिम और अमेरिकी टैरिफ के चलते निकट भविष्य में वृद्धि में कुछ मंदी की संभावना है. भारत का अमेरिकी वस्त्र व्यापार में सीमित एक्सपोज़र इसे आंशिक रूप से सुरक्षित रखता है, लेकिन सेवाओं के निर्यात पर प्रभाव बढ़ सकता है. अगर अमेरिका अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हटा देता है, तो FY26 में भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत तक रह सकती है. वहीं अगर 50 प्रतिशत टैरिफ जारी रहती है, तो विकास दर 6 प्रतिशत के करीब रह सकती है.

RBI की मौद्रिक नीति का रुख
Bajaj Broking के अनुसार, MPC बैठक में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है. पिछली बैठक अगस्त 2025 में रेपो दर 5.50 प्रतिशत पर स्थिर रखी गई थी, जबकि जून में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती हुई थी. विशेषज्ञों का मानना है कि RBI “वेट-एंड-वॉच” रुख अपनाएगा, बाजार को भरोसा देने के लिए नरम रुख दिखाएगा और जरूरत पड़ने पर आगे नीति में बदलाव के विकल्प को बनाए रखेगा.

मुद्रास्फीति के हालिया आंकड़े
अगस्त 2025 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 2.07 प्रतिशत रही, जो जुलाई की 1.61 प्रतिशत से बढ़ी. यह पिछले दस महीनों में पहली बार मुद्रास्फीति में वृद्धि है. हालांकि यह RBI के 4 प्रतिशत लक्ष्य के भीतर और अनुमत सीमा में है. GST सुधार से खुदरा कीमतों में और कमी आ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति पर सकारात्मक असर पड़ेगा.

वैश्विक और घरेलू जोखिम
वैश्विक स्तर पर अमेरिकी टैरिफ, H1B वीज़ा शुल्क और व्यापार नीतियों के बदलते रुख ने भारत के निर्यात पर दबाव डाला है. घरेलू मोर्चे पर उपभोक्ता मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन अगर वैश्विक जोखिम बढ़ते हैं, तो विकास और मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है.

RBI की आगामी नीति बैठक भारत के आर्थिक संतुलन और वैश्विक व्यापार दबाव के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी. निवेशक और बाजार विशेषज्ञ दोनों ही नीति की घोषणा के बाद आने वाले संकेतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर, सेंसेक्स 80,666, निफ्टी 24,728 पर खुले

For All Latest Updates

TAGGED:

US DOLLAR CRASHCARE RATINGSRBI MPC MEETINGRESERVE BANK OF INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.