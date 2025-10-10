बंद हुआ बैंक! RBI ने रद्द किया लाइसेंस, ग्राहकों के पैसे फंसे
RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की क्षमता नहीं है.
Published : October 10, 2025 at 1:09 PM IST
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और सहकारी बैंक को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है. केंद्रीय बैंक ने अपर्याप्त पूंजी और आय की कम संभावनाओं के आधार पर महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित जीजामाता महिला सहकारी बैंक (Jijamata Mahila Sahakari Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया. आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक के हजारों खाताधारक अपने जमा पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं.
आरबीआई ने पहले 30 जून, 2016 को इस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में बैंक की अपील पर 23 अक्टूबर, 2019 को लाइसेंस बहाल कर दिया. आरबीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बैंक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए 2013-14 के वित्तीय संचालन का फोरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया था. हालांकि, फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने के बावजूद, बैंक के सहयोग न करने के कारण ऑडिट पूरा नहीं हो सका. इसलिए आरबीआई ने बैंक की लगातार बिगड़ती वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया.
बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की क्षमता नहीं है. रिजर्व बैंक ने कहा, "मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए, बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा."
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जीजामाता महिला सहकारी बैंक ने आधिकारिक तौर पर 7 अक्टूबर, 2025 को परिचालन बंद कर दिया और तब से सभी बैंकिंग सेवाएं बंद हैं. महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक (Liquidator) नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है. लाइसेंस रद्द होने के बाद, ग्राहक अब बैंक में न तो पैसा जमा कर सकते हैं और न ही पैसे निकाल सकते हैं.
आरबीआई ने निर्देश दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और बैंक का परिचालन बहाल नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के माध्यम से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का दावा करने के पात्र होंगे.
यह भी पढ़ें- इस बैंक के खाताधारक 10 हजार रुपये से ज्यादा नकद नहीं निकाल पाएंगे; आपका खाता भी तो इसी बैंक में नहीं है?