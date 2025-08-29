ETV Bharat / business

सितंबर में बैंक कर्मियों की मौज ही मौज, इतने दिन नहीं होंगे कामकाज, हॉलिडे लिस्ट पर एक नजर - BANK HOLIDAYS IN SEPTEMBER 2025

सितंबर माह में कई त्योहार और पर्व हैं, जिसके चलते बैंकों में कामकाज नहीं होगा. विस्तार से पढ़ें.

BANK HOLIDAYS IN SEPTEMBER 2025
सितंबर 2025 में बैक हॉलिडे पर एक नजर (ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 1:09 PM IST

हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने पूरे देश के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. यह लिस्ट राज्यों के त्योहार को देखते हुए जारी की जाती है. इस महीने अगस्त में भी करीब आधे महीने बैकों में कोई कामकाज नहीं हुआ. वहीं, अब केंद्रीय बैंक ने सितंबर महीने की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. नए महीने में भी कमोबेश यही हाल रहने वाले है. आइये छुट्टियों की लिस्ट पर डालते हैं एक नजर.

सितंबर 2025 में भी कई ऐसे मौके आ रहे हैं, जब बैकों में कामकाज ठप रहेगा. बैंककर्मियों की बल्ले-बल्ले होगी. आरबीआई की जो लिस्ट सामने आई है, उसके मुताबिक करीब 15 दिन बैकों में ताले लटकेंगे. वैसे ऑनलाइन सेवाएं लगातार चालू रहेंगे.

सितंबर 2025 में इतने दिन बैंकों में नहीं होंगे काम
सितंबर महीने में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छुट्टियों के चलते बैंकों में महीने के आधे दिन कोई कामकाज नहीं होगा. आरबीआई के मुताबिक हर महीने के रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार को साप्ताहिक बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रखती है. इसके अलावा त्योहारों और पर्वोें के चलते भी बैंक में ताले लटके रहते हैं.

ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी
छुट्टियों में किसी को परेशानी ना हो इसके लिए सभी तरह की ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी. एटीएम, नेट और मोबाइल बैंकिंग भी काम करते रहेंगे. अगर कोई बैंक संबंधित काम के लिए जाना है तो इन तारीखों पर जाने से बचें और छुट्टियों के कैलेंडर पर एक नजर अवश्य डाल लें.

आइये डालते हैं अगस्त 2025 में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट पर नजर

तारीख दिन इन राज्यों में रहेंगी छुट्टियां
3 सितंबर 2025 बुधवार झारखंड में करमा पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे
4 सितंबर 2025 गुरुवार पहले ओणम के चलते बैंकों में नहीं होंगे कामकाज
5 सितंबर 2025 शुक्रवार ईद-ए-मिलाद के चलते कई राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे
6 सितंबर 2025 शनिवार ईद-ए-मिलाद के चलते सिक्किम और छत्तीसगढ़ में रहेगी छुट्टी
7 सितंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे
12 सितंबर 2025 शुक्रवार ईद-ए-मिलाद-उल-नबी के चलते जम्मू-कश्मीर में छुट्टी रहेगी
13 सितंबर 2025 शनिवार दूसरे शनिवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते रहेगी छुट्टी
14 सिंतबर 2025 रविवार रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते रहेगी छुट्टी
21 सितंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश रविवार के चलते रहेगी छुट्टी
22 सितंबर 2025 सोमवार नवरात्रि के पहले दिन राजस्थान में बैंक बंद रहेंगे
23 सितंबर 2025 मंगलवार महाराज हरि सिंह जयंती के चलते श्रीनगर में बैंक नहीं खुलेंगे
27 सितंबर 2025 शनिवार साप्ताहिक अवकाश शनिवार के चलते बैकों में नहीं होगा कामकाज
28 सितंबर 2025 रविवार साप्ताहिक अवकाश रविवार के चलते रहेगी छुट्टी
29 सितंबर 2025 सोमवार महासप्तमी, दुर्गा पूजा के चलते असम और कोलकाता में बंद रहेंगे बैंक
30 सितंबर 2025 मंगलवार महाअष्टमी, दुर्गा पूजा के चलते अगरतला, भुवनेश्वर, इंफाल, जयपुर, कोलकाता, पटना, रांची में बैंक बंद रहेंगे.

