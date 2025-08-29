हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने पूरे देश के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है. यह लिस्ट राज्यों के त्योहार को देखते हुए जारी की जाती है. इस महीने अगस्त में भी करीब आधे महीने बैकों में कोई कामकाज नहीं हुआ. वहीं, अब केंद्रीय बैंक ने सितंबर महीने की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. नए महीने में भी कमोबेश यही हाल रहने वाले है. आइये छुट्टियों की लिस्ट पर डालते हैं एक नजर.
सितंबर 2025 में भी कई ऐसे मौके आ रहे हैं, जब बैकों में कामकाज ठप रहेगा. बैंककर्मियों की बल्ले-बल्ले होगी. आरबीआई की जो लिस्ट सामने आई है, उसके मुताबिक करीब 15 दिन बैकों में ताले लटकेंगे. वैसे ऑनलाइन सेवाएं लगातार चालू रहेंगे.
सितंबर 2025 में इतने दिन बैंकों में नहीं होंगे काम
सितंबर महीने में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय छुट्टियों के चलते बैंकों में महीने के आधे दिन कोई कामकाज नहीं होगा. आरबीआई के मुताबिक हर महीने के रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार को साप्ताहिक बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रखती है. इसके अलावा त्योहारों और पर्वोें के चलते भी बैंक में ताले लटके रहते हैं.
ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी
छुट्टियों में किसी को परेशानी ना हो इसके लिए सभी तरह की ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी. एटीएम, नेट और मोबाइल बैंकिंग भी काम करते रहेंगे. अगर कोई बैंक संबंधित काम के लिए जाना है तो इन तारीखों पर जाने से बचें और छुट्टियों के कैलेंडर पर एक नजर अवश्य डाल लें.
आइये डालते हैं अगस्त 2025 में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट पर नजर
|तारीख
|दिन
|इन राज्यों में रहेंगी छुट्टियां
|3 सितंबर 2025
|बुधवार
|झारखंड में करमा पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे
|4 सितंबर 2025
|गुरुवार
|पहले ओणम के चलते बैंकों में नहीं होंगे कामकाज
|5 सितंबर 2025
|शुक्रवार
|ईद-ए-मिलाद के चलते कई राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे
|6 सितंबर 2025
|शनिवार
|ईद-ए-मिलाद के चलते सिक्किम और छत्तीसगढ़ में रहेगी छुट्टी
|7 सितंबर 2025
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे
|12 सितंबर 2025
|शुक्रवार
|ईद-ए-मिलाद-उल-नबी के चलते जम्मू-कश्मीर में छुट्टी रहेगी
|13 सितंबर 2025
|शनिवार
|दूसरे शनिवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते रहेगी छुट्टी
|14 सिंतबर 2025
|रविवार
|रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते रहेगी छुट्टी
|21 सितंबर 2025
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश रविवार के चलते रहेगी छुट्टी
|22 सितंबर 2025
|सोमवार
|नवरात्रि के पहले दिन राजस्थान में बैंक बंद रहेंगे
|23 सितंबर 2025
|मंगलवार
|महाराज हरि सिंह जयंती के चलते श्रीनगर में बैंक नहीं खुलेंगे
|27 सितंबर 2025
|शनिवार
|साप्ताहिक अवकाश शनिवार के चलते बैकों में नहीं होगा कामकाज
|28 सितंबर 2025
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश रविवार के चलते रहेगी छुट्टी
|29 सितंबर 2025
|सोमवार
|महासप्तमी, दुर्गा पूजा के चलते असम और कोलकाता में बंद रहेंगे बैंक
|30 सितंबर 2025
|मंगलवार
|महाअष्टमी, दुर्गा पूजा के चलते अगरतला, भुवनेश्वर, इंफाल, जयपुर, कोलकाता, पटना, रांची में बैंक बंद रहेंगे.